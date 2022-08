Di cosa parla Look Both Ways con Lili Reinhart su Netflix?

Stiamo contando i giorni fino a Guarda in entrambi i modi sbarca su Netflix e siamo molto vicini alla data di uscita del film! RiverdaleLili Reinhart fa il suo debutto su Netflix e siamo così entusiasti di vederla interpretare un personaggio che non l’abbiamo mai vista interpretare prima.

Guarda in entrambi i modi è una commedia romantica diretta da Wanuri Kahiu da una sceneggiatura co-scritta da April Prosser e Whit Anderson. È stato prodotto da Screen Arcade e CatchLight Studios. Oltre a Reinhart, il resto del cast principale include Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dee, Danny Ramirez, David Corenswet e Nia Long.

Possiamo quasi garantire che tutti ne parleranno Guarda in entrambi i modi quando uscirà il 17 agosto. Quindi assicurati di aver segnato il tuo calendario e cancellato il tuo programma perché non vorrai perderti questa versione!

Allora, di cosa tratta il film di Lili Reinhart? Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e altro di seguito.

Sinossi di Look Both Ways

Ecco la sinossi tramite Netflix Media Center in basso:

Alla vigilia della laurea, quella di Natalie [Lili Reinhart] la vita diverge in realtà parallele: una in cui rimane incinta e rimane nella sua città natale, e un’altra in cui non lo fa e si trasferisce a Los Angeles. In entrambi i viaggi, Natalie sperimenta un amore che cambia la vita, persegue la carriera dei suoi sogni come artista e riscopre se stessa.

La commedia romantica è classificata TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 14 anni. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte usato da alcuni personaggi, l’uso di sostanze e i dialoghi suggestivi. Dopo aver visto il trailer, abbiamo notato che ci saranno anche consumo di alcol, scene di baci e contenuti sessuali. Nel complesso, i genitori sono fortemente avvertiti.

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale per un’anteprima di ciò che accadrà nel film!

Puoi catturare Lili Reinhart nei panni di Natalie, una giovane donna che si ritrova a vivere due vite parallele alla vigilia della laurea in Guarda in entrambi i modi in arrivo su Netflix il 17 agosto!