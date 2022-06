Di cosa parla L’ira di Dio su Netflix?

L’ira di Dio arriverà su Netflix il 15 giugno e vogliamo assicurarci che tu sappia tutto ciò che c’è da sapere sul film in uscita prima della sua uscita. Di seguito, abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e molto altro ancora.

L’ira di Dioaltrimenti noto come L’ira di Dio, è un film thriller argentino diretto da Sebastián Schnidel da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Schindel e Pablo Del Taso. È basato sul libro intitolato Lenta morte di Luciana B di Guillermo Martínez ed è una produzione Buffalo Films.

Macarena Achaga interpreta Luciana, una giovane donna che cerca di fermare le misteriose morti che circondano la sua famiglia. Il resto del cast comprende Juan Minujín e Diego Peretti.

Ecco tutto il resto che devi sapere L’ira di Dio.

Sinossi L’ira di Dio

La storia segue Luciana, una giovane donna i cui familiari iniziano a morire misteriosamente uno dopo l’altro. Sebbene il capo di Luciana sembri sostenerla ed essere lì per lei, Luciana non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che abbia qualcosa a che fare con la morte dei suoi familiari. Con Luciana e sua sorella gli unici membri della famiglia rimasti in vita, Luciana non si fermerà davanti a nulla per mantenere in vita lei e sua sorella.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Luciana è coinvolta in un ciclo di misteriose morti familiari che diventa sempre più stretto di minuto in minuto. Il suo capo, uno scrittore enigmatico, si affaccia sulla scena con un velo dell’orrore e un comportamento colpevole. Mentre lotta ossessivamente per salvare il suo unico parente rimasto, sua sorella Valentina, viva, si ritroverà a un bivio tra ragione e morte. Una corsa contro il tempo per portare alla luce la sua verità e un patto di sangue finale per porre fine a questa vendetta

Il film è classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Il motivo di questa classificazione in base all’età è perché verranno mostrati contenuti che molti genitori riterrebbero inappropriati per i bambini, come suicidio, violenza sessuale, fumo, uso di parolacce e violenza. Quindi è importante che non ci siano bambini in giro prima di continuare a giocare L’ira di Dioil frontespizio di Netflix.

Sfortunatamente, il trailer è in spagnolo senza sottotitoli in inglese. Tuttavia, se desideri un’anteprima del film, dovresti dare un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!

L’ira di Dio sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 15 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film thriller?