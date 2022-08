Di cosa parla l’anime comico “Uncle From Another World” su Netflix?

Per anni, il genere Isekai è stato un punto fermo degli anime, ma la nuova serie di Netflix Zio di un altro mondo capovolge il genere. Questo anime meravigliosamente realizzato è un must per tutti i fan degli anime e sicuramente ti lascerà a pezzi non appena inizi a guardarlo. Tuttavia, la trama dell’anime sembra essere un po’ misteriosa, con il titolo che non dà molti indizi su cosa aspettarsi dallo spettacolo.

Ma non preoccuparti. Siamo qui per guidarti attraverso questo incredibile anime che deve essere nella tua lista di controllo questo agosto.

Di cosa parla Uncle From Another World?

Isekai si traduce come un altro o un altro mondo per i non informati. I protagonisti di questo genere sono frequenti trasportati, evocati o resuscitati in un regno fantastico pieno di spade e stregoneria. Qualunque sia il modo in cui i personaggi arrivano in questo strano regno, vengono rapidamente attirati in storie di avventure, pericoli, intrighi e altri temi di alta fantasia. E se il protagonista tornasse alla sua vita precedente? chiede Zio di un altro mondo. Qual è la risposta? Ilarità

Yosuke Shibazaki è il protagonista dello spettacolo. Dopo il risveglio da a 17 anni di comasi ritrova dentro Giappone nel 2017. La tecnologia e la cultura si sono evolute al punto che il mondo moderno gli è estraneo quanto il mondo magico che ha abbandonato. Takafumi Takaoka, Il nipote di Yosuke, inizialmente arriva per istruire suo zio appena risvegliato sulle dure realtà della vita contemporanea, solo per scoprire che il suo Le folli invettive dello zio sui suoi exploit isekai erano tutte autentiche.

LEGGI ANCHE: “Spriggan” di Netflix offre vibrazioni d’azione retrò ma vale la pena guardarlo

Takaoka, il nipote di Shibazaki, interpreta il ragazzo etero e reagisce in modo impeccabile all’ignoranza e alle prove di suo zio. Le gag ti vengono addosso forte e veloce, il che è tipico di umorismo manzai. Le battute visive, le incomprensioni e le applicazioni quotidiane dei talenti magici di Zio di un altro mondo ti prenderà in giro.

Lo spettacolo è attualmente in streaming su Netflix?

Hotondoshindeiru è lo scrittore e illustratore della serie, che Kadokawa Shoten pubblica. La serie Netflix è ora simulcast in Asia, con un ritardo di due settimane nella distribuzione globale. Il primi cinque episodi di Zio di un altro mondo sono attualmente in streaming e sono classificati TV-MA.

Ragazzi, guarderete il nuovo anime? Fateci sapere nei commenti.

Il post Di cosa parla l’anime comico “Uncle From Another World” su Netflix? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.