Di cosa parla la terza stagione di Derry Girls su Netflix? (sinossi della trama)

Dopo anni di voci, partenze, arresti e ritardi, Ragazze di Derry la stagione 3 arriverà finalmente al pubblico americano venerdì 7 ottobre su Netflix. La banda esilarante e disfunzionale è tornata insieme per un’ultima corsa.

Lo spettacolo è incentrato su un gruppo di amici che frequentano l’Our Lady Immaculate College, una scuola secondaria cattolica di sole ragazze a Derry (“o Londonderry a seconda della tua convinzione”) durante i turbolenti primi anni ’90. Ma nonostante gli eventi spesso terribili dei Troubles si intersecano costantemente con le loro vite quotidiane, questa banda di adorabili emarginati risplende con un umorismo implacabile, spesso sbalorditivo.

L’ultima volta che abbiamo visto nella seconda stagione, Erin (Saoirse-Monica Jackson), Michelle (Jamie-Lee O’Donnell), Clare (Nicola Coughlan), Orla (Louisa Harland) e James (Dylan Llewellyn) avevano alienato un’intera scuola di protestanti ragazzi in un campo notturno per la costruzione della pace, si sono scambiati focaccine “divertenti” a un funerale di famiglia e sono sfuggiti a un orso polare fuggito mentre si recavano a un concerto dei Take That.

Di cosa parla la terza stagione di Derry Girls?

L’episodio finale si è concluso con il cessate il fuoco dell’IRA del 1994 e una visita del presidente Bill Clinton (e forse del Chelsea?), un passo significativo nella costruzione dell’accordo del Venerdì Santo firmato più tardi quel decennio. James è stato costretto a scegliere tra tornare in Inghilterra con la madre indifferente e rimanere con la sua nuova “famiglia” a Derry. Mentre le ragazze aspettano per ore fuori per vedere il presidente parlare, vediamo James da lontano dichiarare: “Sono una ragazza di Derry!” riunendo l’intero gruppo.

L’ultima stagione è già andata in onda la scorsa primavera su Channel 4 nel Regno Unito. Ha ripreso da dove si era conclusa la stagione precedente. Le ragazze continuano i loro imbrogli nell’Irlanda del Nord in mezzo alle tensioni politiche in via di ammorbidimento del periodo. E ora che James, un outsider britannico a Catholic Derry, è saldamente radicato in questa troupe, chissà quali direzioni selvagge prenderanno questi ultimi episodi?

Oltre al cast principale, il trailer ha rivelato il ritorno di tutti i nostri personaggi preferiti: la sempre impassibile Sister Michael; il sempre credulone padre Peter; l’esilarante acerbo Nonno Joe; e Gerry, regolarmente rimproverato, e molti altri Cranberries, che forniscono la colonna sonora naturale di questa commedia. La voce per strada è che avremo anche un cameo a sorpresa da Chelsea Clinton ad un certo punto di questa stagione.

Comunque si svolga, i seguaci di questo classico ormai cult sono in serbo per un giro finale divertente e rauco.