Di cosa parla la squadra di casa con Kevin James?

La commedia sportiva Squadra di casa arriverà su Netflix venerdì 28 gennaio e siamo a pochi giorni dall’uscita del film. Nel frattempo, abbiamo cercato tutto sul film Netflix, come il cast ufficiale e la sinossi.

Squadra di casa è stato prodotto dalla Happy Madison Productions di Adam Sandler e dalla Hey Eddie Productions di Kevin James. Il film è stato diretto da Charles e Daniel Kinnane e co-sceneggiato da Chris Titone e Keith Blum.

Il cast include volti noti come Kevin James, Rob Schneider, Taylor Lautner, Jackie Sandler, Gary Valentine, Chloe Fineman, Isaiah Mustafa, Lavell Crawford e Allen Covert. Inoltre, ci sono molti attori emergenti con parti nel film, come Tait Blum, Maxwell Simkins, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus e altri.

Se ti stavi chiedendo cosa Squadra di casa è circa, sei nel posto giusto. Continua a leggere perché condividiamo la sinossi del film commedia e altro proprio di seguito.

Sinossi della squadra di casa

Il film in uscita è una storia vagamente basata sulle esperienze dell’ex allenatore dei New Orleans Saints Sean Payton dopo essere stato sospeso dalla NFL per il suo coinvolgimento nello scandalo delle taglie dei New Orleans Saints. Durante la sospensione, Payton decide di provare ad allenare la squadra di football di suo figlio.

Di seguito la sinossi ufficiale tramite Netflix:

Due anni dopo la vittoria del Super Bowl quando l’allenatore della NFL Sean Payton viene sospeso, torna nella sua città natale e si ritrova a riconnettersi con suo figlio di 12 anni allenando la sua squadra di football Pop Warner.

Trailer della squadra di casa

Guarda il trailer ufficiale per vedere il cast in azione!

Kevin James interpreta Sean Payton e Tait Blum interpreta il figlio di Payton. Inoltre, sembra che Jackie Sandler interpreterà la moglie di Payton, Lautner come assistente allenatore di Payton e Isaiah Mustafa come allenatore per una squadra avversaria. Non è chiaro chi interpreterà Schneider nel film, ma in base al trailer, il suo personaggio farà sicuramente ridere.

Squadra di casa arriverà su Netflix il 28 gennaio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai?