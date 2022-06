Di cosa parla la serie thriller belga Two Summers?

Due estati sta per diventare la tua ultima ossessione quando la serie thriller belga piena di suspense inizia oggi in streaming su Netflix.

Giugno è iniziato alla grande sul servizio di streaming con diversi nuovi drammi in uscita oggi, tra cui La madre perfetta, Sopravvivere all’estate e Come il corvo volaoltre al film d’azione di Elsa Pataky Interceptor.

Se sei una persona a cui piacciono gli spettacoli come Chi ha ucciso Sara? o di Showtime L’affarepoi Due estati dovrebbe fare al caso tuo. La serie ruota attorno a un gruppo di amici che si riuniscono per una vacanza e scoprono che qualcuno vuole far loro pagare qualcosa che è successo decenni prima.

Sinossi di Due estati

Basato sul trailer e sulla breve sinossi di Netflix, Due estati si concentra sulle conseguenze di un’aggressione sessuale. Un membro di un gruppo di amici ha aggredito un altro quando era più giovane e ora, 30 anni dopo, qualcuno è in cerca di vendetta.

Il trailer mostra un gruppo di adulti che si gode una vacanza sontuosa quando riappare un video dell’incidente, seguito da testi e foto minacciosi. Qualunque cosa sia accaduta in passato non resterà sepolta a lungo. Dato il titolo dello spettacolo, possiamo supporre che il primo assalto sia avvenuto durante la “prima” estate, nel 1992.

Non sembra che Netflix abbia rilasciato il trailer su YouTube, ma puoi guardarlo dalla pagina ufficiale dello show sul sito web di Netflix.

Due estati Nel cast An Miller, Marieke Anthoni, Tom Vermeir, Lukas Bulteel, Herwig Ilegems, Bjarne Devolder, Inge Paulussen, Louise Bergez, Kevin Janssens, Tijmen Govaerts, Ruth Becquart, Tine Roggeman, Koen De Bouw, Vincent Van Sande, Felix Meyer e Sanne Samina Hanssen.

Come ci si potrebbe aspettare dato il contenuto dello spettacolo, è classificato TV-MA per paura, linguaggio, sesso, nudità, violenza sessuale e fumo.

Due estati è ora in streaming su Netflix.