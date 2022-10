Di cosa parla la serie Netflix francese Notre-Dame?

Nell’aprile 2019 è scoppiato un devastante incendio nella famosa e iconica cattedrale di Notre-Dame a Parigi, in Francia. Sfortunatamente, anche se i vigili del fuoco hanno fatto del loro meglio per domare le fiamme, l’incendio ha comunque danneggiato gravemente l’edificio. Ora, una nuova serie limitata Netflix giustamente intitolata Notre Dame racconterà la storia dei vigili del fuoco di Parigi che hanno combattuto con le unghie e con i denti per impedire al fuoco di consumare più città.

Il regista Hervé Hadmar ha creato questo dramma televisivo francese dal forte impatto emotivo. Hadmar ha anche scritto le sceneggiature per lo spettacolo. Classificato TV-MA per sostanze, linguaggio e fumo, Notre Dame potrebbe non essere adatto a chi ha meno di 17 anni.

Sinossi della trama di Notre Dame

La serie limitata segue i tanti uomini e donne colpiti dall’incendio di Notre-Dame in quella fatidica notte del 2019. Per lo più, la serie si concentra sui vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si diffondessero oltre le sacre mura della cattedrale.

Ecco la sinossi ufficiale della trama, per gentile concessione di Netflix:

La serie si svolge durante la notte in cui Notre-Dame ha bruciato. Riguarda il destino di uomini e donne che hanno il proprio fuoco da spegnere. Mentre i vigili del fuoco di Parigi cercano di impedire che le fiamme si diffondano nella cattedrale, lo spettacolo segue anche i personaggi che vengono messi alla prova: dovranno combattersi, amarsi, incontrarsi, odiarsi, sorridere o aiutarsi a vicenda – in modo che, alla fine, possano avere la possibilità di ricominciare tutto da capo.

Conteggio episodi di Notre-Dame

Lo spettacolo ha un totale di sei episodi e ciascuno dura quasi un’ora intera.

Il trailer di Notre Dame

Potete guardare il trailer ufficiale dello spettacolo qui sotto. Sembra che la serie si svolga principalmente la notte in cui Notre-Dame ha preso fuoco, ma vedremo anche cosa accadrà in seguito e potenzialmente in anticipo. Durante i sei episodi dello show, gli estranei saranno inspiegabilmente attratti mentre imparano a sostenersi e aiutarsi a vicenda durante questo evento devastante.

Guadare Notre Dame ora su Netflix.