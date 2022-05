Clark è una serie thriller poliziesca svedese in arrivo su Netflix questo venerdì, 5 maggio. I fan di Bill Skarsgard sono ansiosi di vedere come il talentuoso attore si trasforma nel famigerato gangster Clark Olofsson, l’uomo accreditato per aver reso popolare il termine “sindrome di Stoccolma” dopo aver partecipato nella rapina a Norrmalmstorg e fece innamorare molti dei suoi ostaggi insieme alla maggior parte della Svezia.

Netflix ha avuto un grande successo quando si tratta di drammi polizieschi, basta guardare a serie come Narcos, Ozark e altro ancora. Sembra che questo spettacolo sarà un’altra impressionante aggiunta alla formazione, rafforzata da una forte performance di Skarsgard.

Di cosa parla la serie Netflix Clark con Bill Skarsgard?

Il dramma in sei episodi è vagamente basato sull’autobiografia di Olofsson e presenterà i suoi primi anni fino ai giorni nostri. Olofsson è diventato così famoso che è stato persino definito un “gangster di celebrità”. Nonostante sia stato condannato a più prigioni in tutta Europa, è riuscito a fuggire e a commettere rapine più e più volte.

Per quanto riguarda Bill Skarsgard, è meglio conosciuto per la sua ormai iconica interpretazione di Pennywise nella saga di Stephen King Esso. Recita anche nel film Netflix Il diavolo tutto il tempo e faceva parte della serie drammatica psicologica Rocca del castello da Stephen King e JJ Abrams.

Dirige Jonas Åkerlund, acclamato a livello internazionale. Della serie, dice:

Clark è la storia dell’uomo più politicamente scorretto, che ha vissuto la vita più politicamente scorretta. Questi sono i tipi di storie che cerco sempre. È una biografia ultraviolenta, spiritosa, emotiva, reale e surreale per dare un volto al nome Sindrome di Stoccolma, ma non si tratta solo della rapina di Norrmalmstorg. Riguarda tutta la sua vita e cosa lo ha reso quello che è, la verità e le bugie della sua incredibile carriera. Bill Skarsgard è l’ideale per questo e porterà la Sindrome di Stoccolma nel ruolo. E Netflix è la piattaforma perfetta, non sono solo il più grande servizio di streaming, hanno anche l’audacia di raccontare questa storia incredibile.

Durante la serie, vedremo Olofsson iniziare la sua carriera criminale e diventare una delle personalità più controverse della Svezia. Lo spettacolo segue i suoi numerosi crimini, tra cui aggressione, furto, tentato omicidio e la fallita rapina in banca che ha portato all’idea della sindrome di Stoccolma. Perché nonostante tutto ciò che Olofsson ha fatto, il suo fascino e il suo carisma hanno continuato a far innamorare le persone di lui.

Guarda il trailer ufficiale di Clark sotto:

Clark la prima stagione uscirà su Netflix il 5 maggio 2022.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla serie!