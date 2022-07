Di cosa parla la serie live-action Resident Evil di Netflix?

Il live action di Netflix Cattivo ospite la serie arriva questa settimana! A partire da giovedì 14 luglio, i fan del franchise horror di lunga data potranno guardare tutti gli otto episodi della prima stagione dello show ogni volta che lo desiderano. Andrea Dabb di Soprannaturale la fama funge da showrunner, produttore esecutivo e scrittore dello show.

Dabb è affiancato da Mary Leah Sutton, che è anche produttrice esecutiva e scrittrice, e dai produttori esecutivi Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film. La serie è interpretata da Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gosatti e Turlough Convery.

Lo spettacolo si svolge in due linee temporali, una nell’anno 2022, subito prima dello scoppio che pone fine al mondo, e una nel 2036, 14 anni dopo che Joy ha distrutto la maggior parte del mondo.

Di cosa parla Resident Evil?

Iniziamo nel 2036, dando seguito alla lotta per la sopravvivenza di Jade Wesker. Non solo è perseguitata dai legami di suo padre, Albert Wesker, con la pericolosa Umbrella Corporation, ma possiamo anche assistere allo svelamento di un mistero su cosa succede alla sorella di Jade, Billie Wesker.

Ecco la logline ufficiale di Netflix:

Anno 2036 – 14 anni dopo che Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette assetate di sangue e sconvolgenti. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dai legami agghiaccianti di suo padre con la sinistra Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.

Coloro che amano i videogiochi troveranno tonnellate di riferimenti divertenti ed easter egg al materiale originale durante gli otto episodi della durata di un’ora dello show.

Ma per la maggior parte, non è necessario avere un’intima familiarità con i giochi o i film per capire cosa sta succedendo nella serie, poiché esiste principalmente nella sua stessa continuità. Durante la prima stagione, alcuni aspetti del gioco, come creature e personaggi, vengono introdotti nel mondo, ma lo spettacolo è sempre accessibile ai nuovi arrivati.

Non perdere l’occasione Cattivo ospite quando sarà presentato in anteprima giovedì su Netflix.