Di cosa parla la serie di realtà Alone in streaming su Netflix?

Sembra che siamo in un’era in cui non amiamo altro che guardare gli estranei che lottano per vivere la vita nella natura selvaggia. Fortunatamente per noi, Netflix ha tonnellate di serie che descrivono proprio questo, e sarai estremamente entusiasta di sapere che la piattaforma di streaming ha molto più da dove proviene che solo Sopravvissuto e Montagna dei fiocchi di neve. Il popolare reality di History Channel Solo è uno degli ultimi titoli che puoi trasmettere in streaming su Netflix oggi.

Sebbene sia uno spettacolo più vecchio e solo una stagione sia attualmente disponibile su Netflix, sta recentemente guadagnando terreno ed è attualmente tra i primi 10. Una nona stagione dello spettacolo è iniziata a maggio 2022 e continuerà fino a luglio su History Channel. Al momento, non è chiaro se Netflix aggiungerà altre stagioni della serie alla piattaforma.

Sinossi da solo

Solo è una serie di realtà che mostra cosa succede quando prendi un gruppo eterogeneo di individui e li costringi a cavarsela da soli nella brutale vita all’aria aperta. Sebbene ogni partecipante possa portare alcuni oggetti a sua scelta, deve comunque usare tutto il suo intelletto per trovare un modo per creare riparo, cacciatore e, infine, sopravvivere.

Quali individui erano cinque passi avanti rispetto al gioco? Quale non durerebbe un giorno in natura? Dovrai sintonizzarti per scoprire chi affonda o nuota quando è tutto solo in un territorio sconosciuto. Ma prima di farlo, dai un’occhiata ai tipi di eventi terrificanti che spesso si verificano in questa serie di realtà.

Orsi, freddo e brutti incidenti sono solo alcune delle cose che questi partecipanti hanno incontrato nell’ottava stagione di Solo. Ora, non possiamo fare a meno di chiederci quali sfide dovranno affrontare le persone nell’ultima puntata aggiunta a Netflix. Se sei curioso come noi, vai su Netflix per iniziare lo streaming Solo oggi.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in merito Solo stagione 9 e quando/se arriverà su Netflix entro la fine dell’anno! Per ora, puoi guardare i nuovi episodi di Solo il giovedì sera alle 21:00 ET su History Channel fino al 28 luglio.