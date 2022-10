Di cosa parla la serie animata Spirit Rangers su Netflix?

Una nuova serie prescolare fantasy-avventura, Spiriti Ranger, è ora in streaming su Netflix! La serie per famiglie appena rilasciata ha presentato in anteprima i suoi 10 episodi lunedì 10 ottobre. E se non l’hai ancora verificato, devi farlo. Questo spettacolo sarà sicuramente un successo con i più piccoli!

Il nuovo Netflix Original è stato creato dal membro della tribù Santa Ynez Chumash, nonché dalla prima showrunner dei nativi americani della California, Karissa Valencia. Valencia è anche sceneggiatore della serie. Chris Nee assume compiti di produzione esecutiva.

A prestare le loro voci alla serie animata sono Wacinyeya Yracheta come Kodi Skycedar, Isis Celilo Rogers come Summer Skycedar, Talon Proc Alford come Eddy Skycedar, Kimberly Guerrero come Mom Skycedar, John Timothy come Dad Skycedar, Cree Summer come Lizard Deedee, Shaun Taylor-Corbett come Coyote, Wes Studi, Devery Jacobs e Nyla Rose.

Se non l’hai ancora verificato, potresti chiederti cosa aspettarti. Abbiamo i dettagli per te qui sotto!

Sinossi di Spirit Rangers

Spiriti Ranger è ispirato alle storie delle tribù dei nativi americani e ai maestosi paesaggi dei parchi nazionali d’America. Lo spettacolo esplora l’avventura e la bellezza della natura attraverso gli occhi di Kodi, Summer e Eddy Skycedar, i fratelli Chumash/Cowlitz che condividono un segreto. Questo trio di ragazzi sono “Spirit Rangers” che aiutano a proteggere la terra e gli spiriti del parco nazionale che chiamano casa in California.

Assumendo nuove prospettive come un cucciolo di orso grizzly, un falco dalla coda rossa e una tartaruga spunky, i bambini Skycedar affrontano ogni sfida, dall’aiutare un tuono smarrito a svegliare un sole assonnato. E fanno tutto con coraggio e compassione. Secondo Netflix, la serie prescolare celebra la comunità, la natura e il ricco patrimonio della narrativa dei nativi americani.

Cosa ne pensi del nuovo spettacolo? Lo guarderai con i tuoi figli? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Spiriti Ranger è ora in streaming su Netflix.