Di cosa parla la seconda stagione di Firefly Lane? Leggi la sinossi ufficiale della trama!

Corsia delle Lucciole fan, preparatevi! Corsia delle Lucciole la stagione 2 ha finalmente una data di uscita, fissata per i nostri schermi venerdì 2 dicembre. La seconda stagione della serie guidata da Katherine Heigl e Sarah Chalke è arrivata da molto tempo poiché la prima stagione è uscita su Netflix nel febbraio 2021.

I membri principali del cast che ritornano sono Heigl come Tully Hart, Chalke come Kate Mularkey, Ali Skovbye come Teenage Tully, Roan Curtis come Teenage Kate, Ben Lawson come Johnny Ryan, Beau Garrett come Cloud e Yael Yurman come Marah Ryan.

La serie drammatica accoglierà i nuovi membri del cast Ignacio Serricchio nei panni di Danny, Jolene Purdy nei panni di Justine, India de Beaufort nei panni di Charlotte e Greg Germann nei panni di Benedict.

Siamo così entusiasti del ritorno del popolare show Netflix! Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere quando debutteranno i nuovi episodi?

Di cosa parla la seconda stagione di Firefly Lane?

La stagione 2 vedrà il Corsia delle Lucciole le ragazze affrontano i loro problemi personali, ci mostrano più retroscena degli anni ’70 e ’80 e rispondono alla domanda più grande di tutte: perché i migliori amici non sono più amici? Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale qui sotto:

Cosa avrebbe potuto mettere fine alla stretta amicizia trentennale di Tully e Kate, le nostre “Firefly Lane Girls Forever”? Impareremo la risposta in questa stagione – ma prima – Kate è alle prese con le dolorose conseguenze del viaggio sfortunato di Johnny in Iraq, mentre Tully deve affrontare una causa dopo essersi allontanata dal suo talk show e deve ricominciare la sua carriera dal basso. Questo la porta a cercare risposte su chi è e da dove viene, inclusa una ricerca per trovare il padre che non ha mai incontrato, contro i desideri della sua segreta madre hippie, Cloud. Negli anni ’80, vediamo Kate e Johnny innamorarsi per la prima volta, creando più di un piccolo dramma nella redazione in cui lavorano, mentre la carriera di Tully aumenta e lei lotta (e flirta!) con l’arrogante giornalista sportivo Danny Diaz. Potrebbe aver appena incontrato la sua corrispondenza, cioè se riescono a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70, l’adolescente Kate e Tully lottano per mantenere unita la loro amicizia mentre Cloud va in prigione per spaccio di droga e Tully va a vivere con sua nonna, lontano da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano a parte il tumulto del liceo, sanno che l’unica cosa di cui hanno veramente bisogno è l’una dell’altra.

Mentre la prima stagione aveva il numero di episodi tipico di Netflix di 10 episodi, la stagione 2 sarà un totale di 16 episodi! La seconda stagione sarà divisa in due parti, con le prime nove in anteprima il 2 dicembre e le altre in arrivo su Netflix nel 2023.

Con tutte queste fantastiche notizie sulla prossima parte della storia in arrivo così presto, sfortunatamente, siamo tristi nel riferire che la stagione 2 sarà l’ultima stagione. Ma non soffermiamoci sullo spettacolo che sta per finire. Stiamo per iniziare una stagione super-dimensionata e non dovremo salutarci fino al 2023!

Corsia delle Lucciole la prima parte della seconda stagione debutterà venerdì 2 dicembre su Netflix.