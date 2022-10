Di cosa parla la playlist su Netflix?

Netflix ha rilasciato una nuova serie limitata La playlist, che racconta i primi giorni di Spotify. La produzione svedese è stata diretta da Per-Olav Sørensen e basata sul libro di Sven Carlsson Spotify non raccontato.

Come la maggior parte dei film e dei programmi TV che descrivono la cultura delle startup, La playlist segue un playbook simile: il genio sottovalutato trova una lacuna così evidente nel mercato che non c’è altra scelta che creare una nuova azienda per affrontarla; il fondatore deve affrontare varie prove e tribolazioni (tipicamente legali) che minacciano l’impresa in erba; il fondatore supera le difficoltà per rivoluzionare un settore e cambiare il mondo (almeno nella mente del fondatore).

La playlist cade certamente preda di molti di questi tropi. Ma ciò che lo rende diverso dai film biografici tra pari è che ciascuno dei sei episodi è raccontato da un punto di vista diverso. Senza saperlo in anticipo, lo spettatore potrebbe guardare il primo episodio sorpreso dalla rapidità del ritmo. In 50 minuti, ci resta da credere che questo colosso tecnologico sia stato fondato con il minimo sforzo e un piccolo contraccolpo. Cioè, fino al finale stridente quando un personaggio rompe il quarto muro per dichiarare che ciò che stavamo guardando non è “come è successo”.

Di cosa parla La playlist?

Siamo rimasti sorpresi da questa rivelazione di saperlo La playlist offre qualcosa di diverso. Il secondo episodio racconta la storia attraverso gli occhi di un dirigente musicale che alla fine impara a non combattere contro un settore in evoluzione. Altri episodi includono un avvocato che elabora una strategia per placare le etichette discografiche e un programmatore che getta le basi per il sito.

In tutto, The Playlist racconta una storia che abbiamo sentito più e più volte, ma apre nuovi orizzonti con la semplice nozione che questa società rivoluzionaria non è stata e non avrebbe potuto essere costruita da un singolo individuo. E mentre Spotify ha sicuramente i suoi frontman, l’industria musicale della vecchia guardia, i programmatori, i finanzieri e gli avvocati hanno tutti giocato un ruolo nella creazione di questo gigante tecnologico svedese.

Scopri la sinossi ufficiale della serie tramite Netflix:

The Playlist è incentrato sul giovane imprenditore tecnologico svedese, Daniel Ek, e sui suoi partner chiave che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming gratuita e legale in tutto il mondo. È una storia su come le dure convinzioni, la volontà inesorabile, l’accesso e i grandi sogni possano aiutare i piccoli giocatori a sfidare lo status quo evolvendo il modo in cui tutti noi possiamo ascoltare la musica.

Guadare La playlist solo su Netflix.