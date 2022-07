Di cosa parla la persuasione di Netflix? (sinossi del film)

di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio ha molti adattamenti diversi, che si tratti di film, programmi TV o persino nuovi libri che danno alla storia una svolta diversa o una versione moderna. Ma Persuasione, l’ultimo romanzo scritto da Austen, non è stato così fortunato. Ci sono stati alcuni film, ma niente in confronto a Orgoglio e pregiudizio. Ma Netflix lo sta cambiando.

La loro ultima storia d’amore è un adattamento di Persuasione e interpretato da Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, Henry Golding, Richard E. Grant, Ben Bailey Smith, Yolanda Kettle, Mia McKenna-Bruce e Nikki Amuka-Bird.

Persuasione è stato pubblicato, insieme a L’abbazia di Northanger, sei mesi dopo la morte di Austen, ma è stato l’ultimo libro che ha finito. In genere è considerato il suo lavoro più maturo a causa del modo in cui affronta i personaggi più vecchi, l’amore perduto e le seconde possibilità.

Considerando quanto piacciono i romanzi storici Bridgerton hanno fatto su Netflix, anche questo film di Austen sarà sicuramente un successo. Forse non così grande Bridgerton perché i puristi di Austen lo stanno già cercando, ma dovrebbe comunque essere un orologio divertente per le persone che entrano con una mente aperta.

L’adattamento di Netflix arriverà sul servizio di streaming venerdì 15 luglio 2022.

In cosa consiste la persuasione?

Persuasione racconta la storia di Anne Elliot, una giovane donna considerata oltre il suo apice. (Ha 26 o 27 anni.) Aveva un grande amore una volta quando era più giovane, ma la sua famiglia l’ha convinta a rinunciare a lui. Ora, sono passati anni e quell’amore, il capitano Frederick Wentworth, è tornato in città e fa visita a persone che conosce.

Il loro primo incontro è… a dir poco imbarazzante. Ma sono continuamente messi insieme e un’amicizia inizia a formarsi e da lì, si rendono conto che la scintilla che avevano quando si erano innamorati tanti anni fa è ancora lì.

Ma non sarebbe una storia d’amore con Jane Austen se non ci fossero almeno alcuni ostacoli sulla strada. E alcuni di quegli ostacoli potrebbero essere proprio gli stessi Anne e Frederick. È difficile dire “Ehi, mi piaci ancora. Ti piaccio ancora?” dopo otto anni.

Dai un’occhiata al trailer di Persuasione qui:

Basandosi solo sul trailer, i creatori hanno sicuramente preso una licenza con la storia, ma non c’è niente di sbagliato in questo. Può rendere più divertente vedere qualcuno prendere un lavoro classico e trasformarlo in qualcosa di nuovo.

starai a guardare? Persuasione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!