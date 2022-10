Di cosa parla la nuova serie Netflix Black Butterflies?

Una nuova serie di thriller psicologici è ora in streaming su Netflix! Lo spettacolo francese Farfalle Nere (I papillons noirs) segue un romanziere di nome Adrien assunto per scrivere fantasmi per un uomo più anziano di nome Albert. Ma mentre inizia a scrivere la storia di Albert, Adrien si ritrova coinvolto nel passato oscuro e macchiato di sangue di Albert.

A corto di idee originali, Adrien accetta con riluttanza la posizione di scrittore di fantasmi. Albert vuole che qualcuno scriva del suo tempo con l’amore della sua vita, Solange, negli anni ’70, comprese le estati nella Riviera francese e un segreto potenzialmente terribile mantenuto per decenni.

Sulla base del trailer, sembra che Albert stia essenzialmente fornendo ad Adrien tutti gli strumenti e i dettagli di cui avrà bisogno per risolvere potenzialmente un vecchio caso freddo che lo perseguita da anni. Come dice Albert, la sua storia non può essere raccontata, “devi averla vissuta per capirla”, ed è qui che entrerà in gioco il talento di Adrien.

Black Butterflies è basato su una storia vera?

No, gli eventi descritti in Farfalle Nere sono immaginari. Olivier Abbou e Bruno Merle hanno creato la serie e le sue trame.

Conteggio episodi di Farfalle Nere

La serie ha sei episodi in totale e gli episodi sono lunghi. Il primo episodio dura un’ora intera e almeno un episodio dura 1 ora e 4 minuti. Quindi, anche se non ci sono molti episodi, ci vorrà ancora un po’ per vedere tutto.

Episodio 1 – 1 ora

Episodio 2 – 55 minuti

Episodio 3 – 49 minuti

Episodio 4 – 57 minuti

Episodio 5 – 44 minuti

Episodio 6 – 1 ora e 4 minuti

Cast di farfalle nere

Braquo l’attore Nicolas Duvauchell interpreta lo scrittore Adrien nella serie. È affiancato dall’attore franco-danese vincitore di tre premi César Niels Arestrup, che interpreta Albert.

Ecco la lista completa del cast:

Nicolas Duvauchell nel ruolo di Adrien

Niels Arestrup nel ruolo di Albert Axel Granberger nel ruolo del giovane Albert

Alyzée Costes nel ruolo di Solange

Brigitte Catillon nel ruolo di Caterina Lola Créton nel ruolo della giovane Catherine

Henny Reents come Nastya

Marie Denarnaud nel ruolo di Matilde

Alice Belaidi nel ruolo di Nora

Sami Bouajila nel ruolo di Carrel

Il trailer di Farfalle Nere

C’è un trailer per lo spettacolo, ma non è disponibile su YouTube. Dovrai andare alla pagina dello spettacolo vero e proprio su Netflix per guardarlo.