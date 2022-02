Di cosa parla la mia migliore amica Anne Frank su Netflix?

POLONIA – 23/09/2021: In questa illustrazione fotografica un logo Netflix visualizzato su uno smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

La mia migliore amica Anna Frank è stato rilasciato su Netflix il 1 febbraio ed è sicuramente un buon film che dovresti aggiungere alla tua lista di titoli per questo fine settimana. In effetti, prova a guardarlo con il tuo migliore amico!

Il film drammatico olandese è basato sul romanzo Ricordi di Anna Frank: riflessioni di un’amica d’infanzia scritto da Alison Leslie Gold. Ben Sombogaart ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Marian Batavier e Paul Ruven. Racconta la commovente storia dell’amicizia nella vita reale tra Anne Frank e Hannah Goslar.

Aiko Beemsterboer interpreta il ruolo di Anne Frank e Josephine Arendsen interpreta Hannah Goslar. Roeland Fernhout, Lottie Hellingman, Simone Canaris, Stefan de Walle, Adél Jordán e Tünde Szalontay recitano al fianco di Aiko e Josephine nel dramma storico.

Abbiamo già suscitato il tuo interesse? Se è così, continua a leggere perché ti raccontiamo tutto La mia migliore amica Anna Frank in basso.

La sinossi della mia migliore amica Anne Frank

Il film drammatico è raccontato dal punto di vista di Hannah Goslar. Racconta la speciale amicizia tra Anne Frank e Hannah Goslar dal 1942 al 1945. Il film Netflix ripercorre la loro amicizia dai giorni insieme nell’Amsterdam occupata dai nazisti fino alla loro separazione quando vengono imprigionati nei campi di concentramento.

La mia migliore amica Anna Frank è il primo film olandese a raccontare la storia della vita di Anna Frank, ed è un film che dovresti guardare se vuoi saperne di più informazioni di base su una delle figure più importanti della storia.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per avere un’anteprima di ciò che accadrà nel film!

Ci saranno molte scene emozionanti in questo film, quindi assicurati di avere una scatola di fazzoletti accanto a te e al tuo migliore amico su cui appoggiarti. La mia migliore amica Anna Frank è ora in streaming solo su Netflix.