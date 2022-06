Di cosa parla La madre perfetta?

La madre perfetta è ora in streaming su Netflix! Se sei indeciso se guardarlo o meno, siamo qui per dirti che vale sicuramente la pena guardarlo!

La perfezione Madre è una serie thriller francese diretta da Frédéric Garson da sceneggiature scritte da Thomas Boulle e Carol Noble. È basato sull’omonimo romanzo di Nina Darnton.

Il cast è composto da Julie Gayet, Eden Ducourant, Tomer Sisley, Andreas Pietschmann, Cyril Guei, Sylvain Dieuaide, Maxim Driesen, Emilia Noth, Halima Ilter, Hatik, Ines Spiridonov e altri. È etichettata come una miniserie con solo quattro episodi nella prima stagione. Ogni episodio dura meno di un’ora, quindi è uno spettacolo facile da abbuffarsi.

Se hai bisogno di qualcosa di più convincente, condivideremo la sinossi ufficiale in basso. Una volta scoperto cosa La madre perfetta è tutto, vorrai immediatamente guardarlo.

Sinossi La madre perfetta

La storia segue una madre amorevole che corre per riabilitare il nome di sua figlia dopo aver scoperto che è una sospettata in un caso di omicidio. Ma mentre lavora duramente per provare l’innocenza di sua figlia, la madre inizia a scoprire alcune verità strazianti che la lasciano in dubbio se sua figlia sia davvero innocente.

La serie thriller è classificata TV-MA, quindi i bambini di età pari o inferiore a 17 anni non dovrebbero guardarla. Ci sono alcuni contenuti mostrati nello spettacolo che molti genitori riterrebbero inappropriati da guardare per i bambini più piccoli, come il fumo e la violenza sessuale. C’è anche un linguaggio duro usato da alcuni dei personaggi della serie. Quindi assicurati che non ci siano bambini quando inizi a guardare La madre perfetta.

La madre perfetta è disponibile per la visione in questo momento su Netflix. Guarderai la serie thriller?