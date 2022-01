Di cosa parla “La figlia perduta” su Netflix? Controlla le recensioni e perché è popolare

I fan del genere sanno che i thriller noir e i drammi psicologici hanno giocato pesantemente sul tropo della rinascita del passato. Che si tratti di ricordi, persone, incidenti o eventi, abbiamo visto il tropo ovunque, applicato in tutti i modi possibili. The Lost Daughter su Netflix è un altro film basato sullo stesso tropo. Ma è quello che possiamo considerare un buon film? Trova qui tutte le recensioni e tutto ciò che devi sapere su questo thriller drammatico.

Di cosa parla La figlia perduta su Netflix?

Maggie Gyllenhaal ha debuttato come regista nel film The Lost Daughter. Adattato dall’omonimo romanzo del 2008 di Elena Ferrante, il film delinea le vite di Nina (Dakota Johnson) e di sua figlia di tre anni Elena (Athena Martin) viste da Leda (Olivia Coleman). Quest’ultima collega tutte le loro esperienze a quelle simili con le sue stesse figlie.

Il film è principalmente un dramma psicologico con le sfumature di un thriller. Nonostante ciò, non possiamo limitarlo a uno o due generi. Dà ai fan i brividi come dovrebbe fare qualsiasi film dei suddetti due generi, ma c’è molto di più. The Lost Mother su Netflix funge da commento sulla maternità e sul femminismo.

Osserviamo due accademici che lottano per trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. L’uomo trascura completamente la sua famiglia. Mentre la madre fa tutto il possibile, i suoi sforzi non sono mai abbastanza. Nonostante la sua lotta per mantenere le sue figlie felici al meglio delle sue capacità, Leda perde i suoi figli a causa del suo ignorante ex marito, e tutto ciò che è da biasimare è il livello così alto per le madri.

Vale la pena guardare?

Se c’è una gemma sottovalutata su Netflix che devi controllare subito, è The Lost Daughter. Il film funge da dramma psicologico, thriller e commento sociale, ma non diventa mai troppo travolgente. Osserviamo le lotte di molte donne diverse che vengono rese universali senza essere generalizzate attraverso esibizioni potenti. The Lost Daughter è, letteralmente, magnifico, e non siamo gli unici a pensarla così.

Ho adorato #TheLostDaughter Che fantastico debutto alla regia di Gyllenhaal che ritrae le difficoltà della maternità in un modo che raramente vediamo sullo schermo. Colman offre una performance davvero incredibile e commovente. Johnson è così bravo. Buckley ruba la scena. La colonna sonora è incredibile. pic.twitter.com/OJtoNaE2J0 — Cris (@filmcriss) 31 dicembre 2021

alle madri innaturali che ci hanno allevato. troppo soffocato dopo aver visto #thelostdaughter. in parte perché Olivia Coleman è eccezionale, come sempre, e in parte perché questa è una narrazione che speravo di vedere sullo schermo prima o poi in questa vita. che debutto fragoroso di @mgyllenhaal pic.twitter.com/qpkgLsIYGM — critico di acqua minerale (@amyoosed) 2 gennaio 2022

Non era solo la trama e il tema che i fan trovavano avvincenti. Le interpretazioni degli attori insieme al genio assoluto di Gyllenhaal come regista hanno ricevuto molto amore dai fan, e giustamente!

Ho finalmente visto #TheLostDaughter e mi ha tenuto sveglia tutta la notte! Il personaggio di Leda Caruso è così crudo, ti ritroverai in mezzo a voler mettere in discussione le sue scelte ma allo stesso tempo il tuo cuore soffrirà così tanto per lei. È squisito, provocatorio, senza paura, così umano. pic.twitter.com/dUXwWaej3t — ch*ls (@dearcollie) 1 gennaio 2022

Non una mamma ma fuuuuuck, #TheLostDaughter fa un male da morire. Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson — performance stellari. Questo è il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, ma sembra che faccia film da sempre. — stanca Mary ⭑ (ง’̀-‘́)ง (@idiosycophant) 1 gennaio 2022

Dalle recensioni all’analisi, abbiamo elencato tutti i motivi per cui hai bisogno di guardare The Lost Daughter su Netflix ora!

