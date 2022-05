Di cosa parla la docuserie Netflix Meltdown: Three Mile Island?

L’ultima serie di docu di Netflix, Crollo: Three Mile Island, racconta la storia di un disastro nucleare meno noto. Potremmo essere a conoscenza di disastri nucleari in paesi come Russia e Giappone, ma c’è stato anche un parziale crollo di una centrale nucleare anche negli Stati Uniti.

La docu-serie è diretta e prodotta dal regista nominato all’Oscar Il gioco dell’avorio, Kief Davidson. Michael e Carla Shamberg, i produttori dietro Erin Brockovich, Robert Fernandez e Dan Levinson erano i produttori della serie.

Dato che questo disastro è stato e continua a essere dannoso per l’ambiente e per le persone che erano lì il giorno in cui è accaduto e nei giorni successivi, ha senso che questo regista e questi produttori vogliano raccontare questa storia. Hanno tutti lavorato a progetti con argomenti simili in passato.

Di cosa parla Meltdown: Three Mile Island?

Crollo: Three Mile Island racconta la storia del crollo parziale di un reattore nucleare a Middletown in Pennsylvania. Il 28 marzo 1979, il refrigerante del reattore nucleare iniziò a fuoriuscire dal reattore di Three Mile Island, Unit 2 (TMI-2).

Con i lavoratori impreparati ei gestori dell’impianto che non l’hanno colto in tempo, quella perdita ha portato a un disastro nucleare. Ma quel disastro è diventato ancora peggiore quando la società madre dell’impianto, la Metropolitan Edison, ha cercato di nascondere e minimizzare ciò che stava realmente accadendo. Hanno affermato che nessuna radiazione era stata rilevata nel sito, ma era molto lontano dalla verità.

Fortunatamente, l’ingegnere capo, Richard Parks, ha parlato. Ha raccontato al mondo cosa è realmente accaduto nello stabilimento e come stava colpendo le persone che lavoravano lì e le persone nell’area circostante. L’area non è mai stata la stessa e continua ad essere contaminata fino ad oggi.

Il disastro potrebbe non essere stato così grave come un disastro nucleare come quello di Chernobyl, ma ha comunque portato molti problemi alle persone coinvolte.

Potete vedere il trailer qui:

Crollo: Three Mile Island arriva su Netflix mercoledì 4 maggio 2022.