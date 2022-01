Di cosa parla La casa? (Sinossi della serie Netflix)

Netflix aggiungerà un’antologia animata in stop-motion per adulti intitolata La casa alla sua biblioteca il 14 gennaio, ed è diverso, per non dire altro. Se sei curioso di sapere di cosa tratta questa antologia, ti forniremo la sinossi ufficiale. Quindi, continua a leggere per scoprire se questa imminente uscita di Netflix sarà qualcosa che ti interessa guardare.

La casa proviene dai pluripremiati Nexus Studios di Londra. È suddiviso in tre storie che non sono collegate, ma ruotano tutte attorno a un’unica casa. Ogni storia è diretta da registi diversi e ha un nuovo cast.

Il cast vocale comprende attori di talento come Claudie Blakley, Susan Wokoma, Helena Bonham Carter, Paul Kaye, Dizzee Rascal, Matthew Goode e molti altri.

La casa potrebbe non essere per tutti, ma potrebbe essere per te. Quindi, prima di prendere una decisione, vogliamo assicurarci che tu sappia di cosa tratta questa commedia oscura. Ecco la sinossi ufficiale qui sotto.

La sinossi della casa

Netflix descrive questa antologia come un’eccentrica serie di commedie dark e non potrei essere più d’accordo. Ci sono topi e gatti parlanti e scarafaggi danzanti. Non c’è niente di più strano di così.

Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

The House è un’eccentrica commedia oscura su una casa e sui tre racconti surreali delle persone che ne hanno fatto la loro casa.

Abbiamo anche una ripartizione di ciò di cui tratta ogni storia fornita da What’s on Netflix.

Di seguito la sinossi di Story 1:

Il povero Raymond incontra un misterioso benefattore che promette di riportare sia lui che la sua famiglia al loro precedente stato. La famiglia impara presto che i desideri e i desideri potrebbero non portarti sempre dove ti aspetti.

Storia 2:

Ambientato ai giorni nostri, uno sviluppatore immobiliare molestato cerca di fare una rapida vendita da una ristrutturazione. Tuttavia, alcuni inquietanti ospiti inaspettati hanno altri piani e diventano il catalizzatore di una trasformazione più personale.

Storia 3:

Ambientata in un futuro prossimo, la casa sopravvive a un paesaggio estremamente cambiato. Incontriamo Rosa, una giovane padrona di casa determinata a rimanere nella sua amata casa fatiscente e riportarla al suo antico splendore. Ma la visione irrealistica di Rosa l’ha resa cieca di fronte all’inevitabile cambiamento che sta arrivando e a ciò che conta di più.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!

Fa La casa sembra qualcosa che vorresti guardare? Se è così, l’attesa è quasi finita. La serie antologica sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 14 gennaio alle 00:01 PT/3:01 ET.