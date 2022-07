Di cosa parla Keep Breathing con Melissa Barrera?

I volantini nervosi potrebbero voler stare lontano da Continua a respirare, un nuovo dramma di sopravvivenza su un incidente aereo che lascia una giovane donna bloccata nel deserto canadese. Oppure, se ti senti coraggioso, magari dagli una possibilità comunque! È un orologio sorprendentemente commovente che approfondisce il cuore del trauma e della salute mentale.

Protagonista Grido e Nelle Alture l’attrice Melissa Barrera, Continua a respirare ha una premessa semplice ed è una visione piuttosto breve di soli sei episodi, ciascuno della durata di circa 35 minuti: dai o prendi qualche minuto.

Oltre a Barrera, la serie vede nel cast anche Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa e Florencia Lozano. Vuoi saperne di più sul cast? Dai un’occhiata alla nostra utile guida al cast proprio qui.

Punto cieco il creatore Martin Gero e lo scrittore Brendan Gall (che ha scritto diversi episodi di Punto cieco), hanno collaborato a questo progetto come co-showrunner e produttori esecutivi. Hanno scritto la serie insieme a Iturri Sosa (Gotham).

Maggie Kiley (Dottor Morte, Sporco Giovanni) dirige i primi tre episodi della serie e Rebecca Rodriguez (bucaneve, Pattuglia del destino) dirige la seconda metà. È sempre bello vedere uno spettacolo, soprattutto uno con una protagonista femminile, supportato da registe donne. Kiley è anche produttore esecutivo.

Di cosa tratta Keep Breathing?

Come accennato, Continua a respirare è un dramma di sopravvivenza che segue Liv (Barrera) dopo che si è imbarcata su un piccolo piano passeggeri diretto a Inuvik e l’aereo si è schiantato, lasciandola sola sopravvissuta nella natura selvaggia del Canada.

Mentre cerca di sopravvivere, Liv è afflitta da vividi momenti dei suoi traumi passati e da errori persistenti. Deve lottare con i suoi demoni personali e con i pericoli reali che deve affrontare in natura.

Parte del marketing potrebbe portarti a crederlo Continua a respirare è un thriller, ma è decisamente più un dramma. Ti consigliamo di tenerlo a mente in modo da non aspettarti qualcosa che si avvicina all’horror quando in realtà lo spettacolo è più radicato e piuttosto toccante.

Ecco il logline ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Dopo che il suo aereo privato si è schiantato nella remota frontiera canadese, l’unica sopravvissuta e avvocato di New York, Liv, deve combattere sia una natura selvaggia spietata che traumi personali passati per rimanere in vita.

Continua a respirare debutterà giovedì 28 luglio.