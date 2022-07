Di cosa parla il vero documentario criminale di Netflix Girl in the Picture?

Skye Borgman è ancora una volta dietro la macchina da presa per un vero documentario sul crimine su Netflix, questa volta intitolato Ragazza nella foto. Potresti aver visto il precedente documento investigativo di Borgman, Rapito in bella vista su Netflix o Morto addormentato, che è in streaming su Hulu. Non ero proprio un fan di Morto addormentatoma Rapito in bella vista era molto avvincente.

L’ultimo di Borgman, Ragazza nella foto parla delle misteriose circostanze che circondano la vita e la morte di Sharon Marshall. Da bambino, il padre di Sharon, Franklin Floyd, l’ha portata in giro per il paese, cambiando costantemente i loro nomi e arrivando persino a portarla negli strip club in modo che potesse fare soldi per lui. Sharon era un’adolescente brillante e suo padre una forza oscura che la predava.

Floyd era un noto latitante e criminale. Le sue bugie hanno iniziato a venire alla luce nel 2002, quando il giornalista Matt Birkbeck ha trovato una fotografia di Sharon e lui insieme. Birkbeck ha sentito che qualcosa non andava nella foto e da lì inizia la sua indagine.

Birkbeck da allora ha scritto due libri di saggistica su questo caso e servono come base per questo documentario, di cui è produttore esecutivo. Birkbeck ha anche scritto in precedenza di Robert Durst e della scomparsa di Kathie Durst.

Di cosa parla Girl in the Picture?

Un mistero lungo 30 anni, Ragazza nella foto scava nella verità dietro l’identità di Sharon Marshall. Il documentario rivelerà nuovi inquietanti strati del crimine che iniziano con una donna che muore lungo la strada, lasciando un figlio, un uomo che afferma di essere suo marito e una bizzarra svolta nel caso.

Come accennato in precedenza, Franklin Floyd è stato latitante per oltre un decennio. Aveva una storia di violenza e il trailer afferma che ha rapinato almeno una banca. Sua figlia, Sharon Marshall, era una ragazza studiosa con l’aspirazione di diventare un ingegnere aerospaziale e andare alla Georgia Tech, ma poi è rimasta incinta e le cose sono cambiate rapidamente dopo.

La storia completa sarà esplorata nel documento, puoi guardare il trailer qui sopra.

Qual è la valutazione di Girl in the Picture?

Dato l’argomento, non dovrebbe sorprendere il fatto che questo documentario sia classificato come TV-MA per lingua e fumo. Questo documento è per un pubblico adulto e potrebbe non essere adatto a bambini di età pari o inferiore a 17 anni.

In streaming il 6 luglio 2022 su Netflix.