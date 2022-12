Di cosa parla il thriller Prisoners con Jake Gyllenhaal?

Se sei un fan dell’attore Jake Gyllenhaal, ti consigliamo di dare un’occhiata a uno dei suoi film che è stato appena aggiunto a Netflix. Il film della Warner Bros. Pictures, Prigionieriora è in streaming!

Il thriller americano ha interpretato Gyllenhaal nei panni del detective Loki, Hugh Jackman nei panni di Keller Dover e Viola Davis nei panni di Nancy Birch. Parliamo di un cast stellato! Insieme agli attori sullo schermo c’erano Erin Gerasimovich nei panni di Anna Dover, Maria Bello nei panni di Grace Dover, Dylan Minnette nei panni di Ralph Dover, Terrence Howard nei panni di Franklin Birch, Melissa Leo nei panni di Holly Jones, Paul Dano nei panni di Alex Jones e Dennis Christopher nei panni di Mr. Jones.

La produzione del 2013 è stata diretta da Denis Villeneuve, con la sceneggiatura scritta da Aaron Guzikowski. I produttori del progetto includono Broderick Johnson, Kira Davis, Andrew A. Kosove e Adam Kolbrenner.

Netflix ha ottenuto i diritti per lo streaming del film sulla sua piattaforma. Quindi, se non l’hai mai visto, ti starai chiedendo cosa aspettarti.

Di cosa parla Prisoners con Jake Gyllenhaal?

Prigionieri è incentrato su Keller Dover (Jackman), la cui figlia di sei anni, Anna (Gerasimovich), e la sua amica scompaiono. Secondo la sinossi, c’è solo una pista nel peggior incubo dei genitori, un vecchio camper parcheggiato sulla loro strada. Gyllenhaal interpreta il detective Loki, il capo delle indagini. Arresta l’autista del camper, ma non ci sono prove sufficienti e il detective deve rilasciarlo. Con la vita di sua figlia in gioco, Keller prende in mano la situazione per trovarla.

Il film ha avuto successo di pubblico, avendo incassato 122 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino. Sul sito web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, il film si classifica all’81% sulla base di 255 recensioni e un punteggio del pubblico dell’87% basato su oltre 100.000 valutazioni. Quindi, se non l’hai mai verificato, ora hai la possibilità di farlo su Netflix. E vale sicuramente il tuo tempo!

Prigionieri con Jake Gyllenhaal è ora in streaming su Netflix.