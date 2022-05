Di cosa parla il thriller indiano Thar con Anil Kapoor?

THAR. NETFLIX.

5 buoni programmi Netflix questo fine settimana: Welcome to Eden e altro di Renee Hansen

Thar è il brivido che stavi cercando da tutta la settimana!

Il film Netflix appena uscito ti riempirà di nient’altro che fascino. Tuttavia, ti riempirà anche di un sacco di domande su come questi personaggi siano arrivati ​​a questo punto della loro vita in cui non possono sfuggire a un solo momento di violenza e brutalità. Anche il cast e la troupe dell’uscita del 2022 sono degni di lode perché include alcuni dei più grandi nomi di Bollywood.

Qual è la storia di Thar? Continuate a leggere per scoprirlo.

La sinossi

Dopo una serie di crimini estremamente atroci, un poliziotto di nome Surekha è determinato a scoprire quale persona brutale si celi dietro questi innumerevoli omicidi. Sospetta un uomo di nome Siddharth, che inizialmente sembra essere un tipo abbastanza normale. Tuttavia, dopo ulteriori indagini, diventa inequivocabilmente chiaro che Siddharth potrebbe non essere chi dice di essere.

Perché Siddharth è deciso a torturare le sue vittime? È un impulso insensato o c’è un motivo per cui è diventato l’uomo violento che è oggi? Soprattutto, Surekha sarà mai in grado di porre fine alle uccisioni di Siddharth? Tutte queste domande avranno sicuramente una risposta abbastanza presto.

La sinossi ufficiale di Thar tramite Netflix è sotto.

Siddharth, un antiquario, esplora vecchi forti abbandonati in un remoto villaggio del Rajasthan. La regione è stata recentemente scossa da una serie di violenti omicidi. Mentre il poliziotto locale Surekha Singh indaga su questi omicidi, incontra Siddharth e presto si rende conto che l’antiquario robusto e bello non è quello che sembra e che le sue intenzioni potrebbero essere molto più subdole.

Oltre ad Anil Kapoor, che interpreta Surekha Singh nella nuova uscita, e suo figlio Harshvardhan Kapoor, che interpreta Siddharth, il cast di Thar caratteristiche:

Fatima Sana Shaikh

Satish Kaushik

Harshvardhan Kapoor

Sanjay Bishnoi

Rahul Singh

Sanjay Dadhich

Shovon Jaman

Shaadisthan lo scrittore Raj Singh Chaudhary è lo scrittore di questo film, mentre Ragazzi Razzo il musicista Ajay Jayanthi è il nostro produttore musicale.

