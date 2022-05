Di cosa parla il thriller di sopravvivenza Borrego con Lucy Hale?

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 08 MARZO: Lucy Hale partecipa al pranzo della Giornata internazionale della donna del Little Market l’8 marzo 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Frazer Harrison/Getty Images)

Borrego è tra i tanti titoli attualmente in trend sulla piattaforma di streaming di Netflix.

Il titolo appena pubblicato sembra aver attirato l’attenzione del pubblico a causa della sua storia immensamente intrigante che ti porta in un viaggio imprevedibile da cui non vorresti mai scendere.

Gli spettatori adorano anche i vari messaggi che questo film trasmette. Che ci insegni che il tuo più grande nemico un giorno può essere il tuo più grande alleato o ci ricordi che i tempi disperati richiedono, in effetti, misure disperate, rimarrai piuttosto conflittuale su ciò che pensavi di sapere.

Interessato? Quindi continua a leggere per sapere tutto su cosa c’è in serbo per Borrego.

Sinossi Borrego

Borrego racconta la storia di una donna (Lucy Hale) che scopre di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato dopo essersi imbattuta in un pericoloso criminale il cui affare di droga va storto. Essendo stata testimone di attività illegali, fa del suo meglio per scappare con la sua vita. Tuttavia, questo si rivela inutile una volta che lo spacciatore la tiene in ostaggio per evitare di essere denunciato.

I due viaggiano attraverso il deserto nel mezzo di un’indagine in corso dedicata all’eliminazione del giro di droga, che potrebbe benissimo essere la sua unica possibilità di uscirne vivi. Ma con le crescenti tensioni nel mondo della droga e le difficili condizioni del deserto, deve lavorare in fretta o non sopravviverà.

Guarda tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale di Borrego sotto.

Il film ci ricorda altri film Netflix di fuga per la tua vita come Silenzio e La piattaforma, entrambi estremamente popolari sul sito. Forse, come questi film, questo titolo del 2022 diventerà a breve un punto fermo di Netflix.

Fidati di noi quando diciamo Borrego ti terrà sui bordi del tuo sedile. Vai su Netflix per iniziare a trasmettere in streaming ogni secondo del nuovo film.