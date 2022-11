Di cosa parla il nuovo film Netflix Christmas With You?

Ora che le caramelle sono state raccolte, i costumi sono in deposito e le zucche sono marcite, è tempo di entrare nello spirito natalizio. Netflix sta rilasciando una serie di film per le vacanze per dare il via alla stagione. Anche se di Lindsay Lohan Cadendo per Natale ha probabilmente ricevuto più pubblicità del lotto, altri verranno presto rilasciati sul servizio di streaming.

Natale con te, diretto da Gabriela Tagliavini, racconta la storia di una pop star di successo ma esaurita Angelina (Aimee Garcia), che è alla ricerca di ispirazione mentre cerca a malincuore di scrivere una canzone natalizia di successo. Attraverso il blocco dello scrittore e le lotte creative, si imbatte nel video di un giovane fan che desidera incontrare la star solo durante le vacanze. Naturalmente, Angelina si sente collegata a questo particolare fan e decide di dare una scossa alle cose e di fargli visita.

Di cosa parla il Natale con te?

Una volta che sorprende il fan, Angelina rimane bloccata nella neve e bloccata in città. Dopo aver trascorso più tempo lì, Angelina inizia a soccombere al fascino della cittadina. Comincia anche a innamorarsi del padre del fan. Natale con te sembra seguire molti dei classici trofei cinematografici delle vacanze: una figura influente si ritrova in una piccola città; la cittadina comincia a crescere su di lei; si innamora di qualcuno nella piccola città.

Natale con te stelle Aimee Garcia, da Lucifero, come protagonista di Angelina. Accanto a lei ci sono Freddie Prinze Jr., che si è concentrato sulla recitazione vocale nei film sin dalla sua massima popolarità negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000 con film come Lei è tutto quello che e il Scooby Doo franchising. Gabriel Sloyer, Lawrence J. Hughes, Deja Monique Cruz, Zenzi Williams, Elisa Bocanegra, Grace Dumdaw e Matthew Grimaldi si uniscono a Garcia e Prinze nel cast.

Il film ha una durata di 89 minuti e un budget di circa 10 milioni di dollari. Netflix rilascerà Christmas With You giovedì 17 novembre, giusto in tempo per le vacanze.