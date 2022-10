Di cosa parla il nuovo film Mr. Harrigan’s Phone su Netflix? (sinossi del film)

La stagione spettrale è alle porte e questo significa che i servizi di streaming come Netflix ci stanno portando nuovi programmi e film per festeggiare Halloween! Una delle nuove aggiunte allo streamer è Il telefono del signor Harriganora in streaming su Netflix.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche in alcuni cinema a partire dal 28 settembre, e ha debuttato nel gigante dello streaming il 5 ottobre. La produzione è basata su un racconto di Stephen King, con John Lee Hancock che si occupa della regia e della sceneggiatura. Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken sono i produttori del progetto.

Il film horror è interpretato da Jaeden Martell come Craig, Donald Sutherland come Mr. Harrigan, Joe Tippett come il padre di Craig, Kirby Howell-Baptiste come Ms. Hart, Cyrus Arnold come Kenny Yankovich, Colin O’Brien come Young Craig, Thomas Francis Murphy come Pete e Peggy J. Scott nel ruolo di Edna Grogan.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nel nuovo film? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla Mr. Harris’s Phone su Netflix?

Craig (Martell) vive in una piccola città dove fa amicizia con Mr. Harrigan (Sutherland), un vecchio e solitario miliardario. I due formano un improbabile legame a causa del loro amore per i libri e la lettura. Ma quando il signor Harrigan muore tristemente, Craig scopre che non tutto è morto e scomparso.

Stranamente, si ritrova in grado di comunicare con il suo amico defunto dalla tomba attraverso l’iPhone che è stato sepolto con lui al momento della sua morte. La storia soprannaturale del raggiungimento della maggiore età racconta la storia che alcune connessioni non si perdono mai.

Il trailer ci mostra l’improbabile amicizia tra i due, le facce prepotenti di Craig e, naturalmente, intravede i messaggi che Craig riceve dall’oltretomba. Guarda il video qui di seguito!

Guarderai Il telefono del signor Harrigan? Il film ti sembra interessante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Il telefono del signor Harrigan è ora in streaming su Netflix.