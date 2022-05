Di cosa parla il nuovo film Marmaduke (2022) su Netflix?

Basato sull’iconico fumetto di giornale con lo stesso nome di Brad Anderson, Marmaduke è una nuova commedia animata al computer diretta da Mark AZ Dippé. Il film arriverà su Netflix venerdì 6 maggio 2022.

Una delle attrattive più significative del film d’animazione è probabilmente il cast vocale. Comico e Sabato sera in diretta il veterinario Pete Davidson sta doppiando il titolare Great Dane, il che è un po’ casuale. Davidson è stato nelle notizie un po’ ultimamente a causa della sua nuova relazione con Kim Kardashian e della sua faida in corso con il suo ex marito Kanye West, vedendolo apparire improvvisamente per dare la voce a Marmaduke in questo film sembra che sia uscito dal nulla.

Tuttavia, questo film è in lavorazione da un po’ di tempo, con la data di uscita che è stata rimescolata un po’. In realtà non è una produzione Netflix. Il servizio di streaming ha acquisito il film per la distribuzione dalle società di produzione StoryBerry e Legacy Classics. Oltre a Davidson, l’acclamato attore JK Simmons e il famoso attore comico David Koechner prestano il loro talento vocale anche al cast di cuccioli dispettosi.

Sinossi Marmaduke

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix proprio qui sotto:

Il disordinato e birichino Marmaduke si allea con un leggendario addestratore di cani per dimostrare di essere il primo alano degno di vincere un trofeo al Westminster Champion Contest, una prestigiosa esposizione canina.

È classificato TV-Y7, il che significa che è destinato a essere visto praticamente da chiunque. Classificato come un film per bambini adatto alle famiglie, puoi guardare questo film con tutta la tua famiglia. Il film potrebbe non essere adatto ai minori di 7 anni a causa di una lieve paura.

Runtime Marmaduke

Il film dura solo 88 minuti, o 1 ora e 28 minuti. Solo meno di 90 minuti, non è un orologio lungo, ma dovrebbe intrattenere i bambini per un po’.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per vedere il famoso cane in azione e dare un’occhiata a ciò che accadrà!

L’intero film sarà rilasciato su Netflix il 6 maggio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai?