Di cosa parla il nuovo film drammatico di Netflix Beauty?

Diventare una star è un sogno che alcuni non riescono mai a inseguire, e alcuni sosterrebbero che guardare quel viaggio da bordo campo sia un’esperienza a sé stante. Questo è esattamente il motivo per cui gli abbonati Netflix dovrebbero assolutamente essere entusiasti del film Bellezza.

Vincitore di un Emmy e Mondo occidentale l’attrice Lena Waithe, che i fan conoscono per il suo pluripremiato lavoro nella serie Netflix Maestri di Nessuno e il programma Showtime Il Chiè l’individuo di talento responsabile della scrittura della sceneggiatura Bellezza. Sulla sedia del regista per questo titolo ben realizzato c’è Andrew Dosunmu.

Fino a di bellezza il cast dice, non mancano individui incredibilmente talentuosi che compongono questo ensemble stellare. Inclusa nella formazione che apre la strada come personaggio titolare è Gracie Marie Bradley. Interpretare i suoi genitori lo è Artigli l’attrice Niecy Nash e Meglio chiamare Sauloè Giancarlo Esposito. Nel mix ci sono anche Kyle Bary, Michael Ward, Joey Bada$$ e Sharon Stone.

Quando si tratta di lunghezza, Bellezza ha un tempo di esecuzione ragionevole, con un clock di un’ora e quaranta minuti, il che lo rende una scelta ideale per le serate cinematografiche. Il film indipendente presentato in anteprima al prestigioso Tribeca Film Festival è stato descritto dal gigante dello streaming come un film LGBTQ cerebrale ed emotivo che rientra nel genere del romance drammatico.

Sinossi di bellezza

Il dramma R-rated è ambientato negli anni ’80 e segue una giovane cantante promettente e dotata di nome Beauty. Le viene offerto un contratto discografico che potrebbe cambiarle la vita, ma viene avvertita che il viaggio verso la celebrità non è facile.

La giovane stellina deve navigare in un mondo insidioso ed esigente mentre cerca di sopravvivere alla feroce battaglia tra la sua famiglia, i suoi amici e la sua etichetta. La passione di Beauty per il canto e la determinazione per avere successo saranno senza dubbio messe alla prova dando vita a un’impresa avvincente che gli abbonati non dovrebbero perdere.

Ecco la sinossi ufficiale di Bellezza:

Una giovane donna nera di talento lotta per mantenere la sua voce e la sua identità dopo che le è stato offerto un contratto discografico redditizio, scatenando una feroce battaglia tra la sua famiglia, l’etichetta e la sua amica più cara per determinare chi la guiderà mentre intraprende il viaggio per diventare una stella. Con Niecy Nash, Giancarlo Esposito, Gracie Marie Bradley e Sharon Stone, BEAUTY è scritto da Lena Waithe e diretto da Andrew Dosunmu.

Trailer di bellezza

Ecco il trailer ufficiale di Bellezza.