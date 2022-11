Di cosa parla il nuovo dramma giapponese di Netflix First Love?

Primo amore è una sincera serie drammatica giapponese romantica che sarà presentata in anteprima mondiale giovedì 24 novembre su Netflix. Questa serie di benessere si svolge nell’arco di oltre 20 anni, seguendo la bellissima connessione tra i protagonisti Hikari Mitsushima e Takeru Satoh, che interpretano rispettivamente Noguchi Yae e Harumichi Namiki.

Diretto e scritto da Yuri Kanchiku, Primo amore è ispirato a due delle canzoni di Hikaru Utada, First Love” e “Hatsukoi”. Anche molte delle canzoni della sensazione J-pop saranno presenti nella serie. Oltre al nuovo J-drama, Netflix ha anche mostrato la performance dal vivo in studio di Hikaru Utada, “Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios”, all’inizio di quest’anno, e puoi ancora trasmetterla in streaming sulla piattaforma.

Questa storia d’amore intergenerazionale segue Yae Noguchi e Takeru Satoh, innamorati del liceo che si incontrano e si innamorano alla fine degli anni ’90. Quando diventano adulti, Yae e Harumichi vanno avanti con le loro vite, ma quando si riconnettono negli anni 2000, si rendono presto conto che la loro storia non è ancora finita.

Sinossi della trama del primo amore

Ecco la descrizione ufficiale della trama, per gentile concessione di Netflix:

Una storia d’amore intergenerazionale ispirata a “First Love” (1999) e “Hatsukoi” (2018), due canzoni seminali di Hikaru Utada. Due adolescenti si innamorano per la prima volta alla fine degli anni ’90; vent’anni dopo, uno sta per fidanzarsi, mentre l’altro è divorziato e ha un figlio adolescente che si innamora per la prima volta.

Il cast di Primo amore

Il cast completo presenta diversi attori giapponesi emergenti, con un totale di nove attori principali nello spettacolo.

Hikari Mitsushima nel ruolo di Noguchi Yae

Takeru Satoh interpreta Harumichi Namiki

Kaho Minami

Akiyoshi Nakao

Araki Towa

Aoi Yamada

Osam Mukai

Arata Iura

Kyōko Koizumi.

Numero di episodi del primo amore

Ci saranno 10 episodi nella prima stagione dello show.

Primo trailer d’amore

Il trailer ti farà sicuramente venire la pelle d’oca mentre stuzzica quello che sarà sicuramente uno spettacolo eccellente completato da una bellissima colonna sonora.

Non vedi l’ora di guardare Primo amore su Netflix? Sei un fan della musica di Hikaru Utada?