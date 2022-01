Di cosa parla il film The Wasteland su Netflix?

Non c’è modo migliore per concludere la prima settimana del nuovo anno che guardare un film dell’orrore come La terra desolata questo è sicuro di averti con il fiato sospeso.

Il film è appena uscito su Netflix ed è già abbastanza comodamente nella top 10 delle tendenze del sito di streaming. Oltre a questo, il film sta ricevendo anche una buona dose di ottime recensioni da parte del pubblico di tutto il mondo che non riesce a smettere di parlare della lenta suspense che alla fine ripaga sicuramente.

Con tutte queste chiacchiere e popolarità, La terra desolata deve assolutamente essere il titolo Netflix che guardi dopo, ma prima di farlo, scopri tutto su cosa tratta questo film di seguito.

La sinossi di Wasteland

Ambientato nel XIX secolo, La terra desolata (conosciuto anche come La bestia) racconta la storia di un’antica bestia impazzita in un piccolo villaggio.

La bestia si nutre di paura, rendendola quasi impossibile da evitare per la persona media, il che lascia Diego e sua madre impotenti contro di essa. Tuttavia, i due devono capire cosa possono fare per sfuggire a questa maledizione, fuggire dalla bestia e salvare la ragazza di cui si è impossessata, ovviamente senza paura. Come se la caveranno? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo.

Vedi la sinossi ufficiale di La terra desolata per gentile concessione di Netflix qui:

Una famiglia del XIX secolo che vive in isolamento riceve la visita di un essere malvagio che si nutre di paura. Riuscirà il piccolo Diego a salvare sua madre dalla bestia e se stessa?

Il talentuoso cast di questo film horror sicuramente aumenta la sua popolarità in quanto è presente Il caos che ti lasci alle spalle l’attrice Imma Cuesta, che interpreta Lucia; Roberto Alamo, che interpreta Salvador; Victor Benjume, che interpreta Hombre de la Barca; Asier Flores, che interpreta Diego; e La vampira di Barcellona l’attrice Alejandra Howard, che interpreta Juana.

Dai un’occhiata a Howard e al resto del cast in questo agghiacciante trailer di La terra desolata in basso.

Stiamo già venendo la pelle d’oca, e se lo sei anche tu, allora devi prenderne ogni singolo secondo La terra desolata in streaming in questo momento su Netflix!