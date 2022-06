Di cosa parla il film Netflix Hustle con Adam Sandler?

Gli abbonati sono sicuramente molto ansiosi di vedere l’attesissimo film drammatico sportivo Attività febbrile che arriva su Netflix l’8 giugno, e giustamente poiché il film sta ottenendo ottime recensioni, principalmente a causa della straordinaria performance della famosa star del film.

Adam Sandler ha pubblicato alcuni solidi successi per Netflix in passato con titoli divertenti come Mistero dell’omicidio, Il fare troppo e Hubie Halloween. La caratteristica incentrata sul basket Attività febbrile è un’altra bella aggiunta alla sua formazione di film sullo streamer che i fan non vorranno perdere!

Ma Attività febbrile non è una delle sue commedie tradizionali, anche se ha elementi comici, è più una commedia drammatica. Il prolifico attore mostra ancora una volta le sue abilità teatrali nel film Netflix dimostrando che la sua impressionante svolta Gemme non tagliate non è stato un colpo di fortuna e che Sandler dovrebbe assolutamente essere considerato un contendente nel mondo della recitazione. Accanto a Sandler c’è un cast stellare di talenti, tra cui Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangómez e Robert Duvall.

C’è un sacco di giustificabile clamore che circonda il film acclamato dalla critica, e ha senso per i curiosi che vorrebbero saperne di più su ciò che questa avvincente narrativa ha da offrire. Continua a leggere per scoprire di più!

Sinossi del trambusto

Il film prodotto da Sandler e LeBron James segue uno scout di basket di nome Stanley Sugerman, che sta cercando di rilanciare la sua carriera quando scopre quella che crede essere la prossima grande star della NBA. Mentre il giocatore in questione ha un passato a scacchi, Stanley farà di tutto, sfidando anche l’ordine della squadra per cui lavora, per fare una mossa audace per un ultimo colpo per portare la sua prospettiva tra i professionisti.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo aver scoperto un giocatore irripetibile con un passato difficile all’estero, un esploratore di basket sfortunato (Adam Sandler) si assume la responsabilità di portare il fenomeno negli Stati Uniti senza l’approvazione della sua squadra. Contro ogni previsione, hanno un’ultima possibilità per dimostrare di avere le carte in regola per farcela nella NBA.

Il film ha una durata di 117 minuti ed è classificato R per la lingua. Inoltre, Attività febbrile ha anche ottenuto recensioni generalmente favorevoli su Metacritic e un punteggio piuttosto eccellente su Rotten Tomatoes, aggiungendo alle molte ragioni per dare un’occhiata!

Rimorchio frenetico

Guarda il trailer ufficiale di Sandler’s Attività febbrile sotto: