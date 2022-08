Di cosa parla il film Netflix Day Shift con Jamie Foxx?

Goditi un po’ di divertimento sui vampiri vecchio stile nell’ultimo film horror sui vampiri ricco di azione di Netflix Turno diurno, con Jamie Foxx e Snoop Dogg nei panni di cacciatori di vampiri. Il nuovo film affonda i denti su Netflix questo venerdì 12 agosto.

Foxx interpreta Bud Jablonski, un papà operaio che vuole solo provvedere alla sua famiglia. Mentre potrebbe lavorare come pulitore di piscine durante il giorno, di notte Bud fa parte di un’unione internazionale di cacciatori di vampiri.

Se hai visto il trailer, noterai anche che il film diretto da JJ Perry proviene dai ragazzi che “hanno insegnato a John Wick come si fa a calci in culo”, quindi siamo in buone mani qui. C’è ogni sorta di divertimento con questo film, dalle granate all’aglio ai modi unici di usare gli strumenti per la pulizia della piscina.

Di cosa tratta Day Shift?

Turno diurno è un fantasy urbano, una commedia d’azione che si avvicina all’horror di caccia ai vampiri. Il personaggio di Foxx non fa più parte dell’unione dei cacciatori dopo che la sua inclinazione a stabilire le proprie regole lo ha cacciato.

Ora un libero professionista, sta lottando per sbarcare il lunario e quando il suo ex gli suggerisce di trovare i soldi per le tasse scolastiche della figlia, diventa più essenziale che mai che Bud trovi un modo per accumulare più denaro rapidamente.

Avrà bisogno di tornare nel sindacato in modo da poter inseguire le prestigiose taglie di vampiri che vengono con ricompense molto migliori… e rischi. Fortunatamente il suo amico di lunga data Big John Elliott (Snoop Dogg) è disposto a offrire qualche consiglio e mettere una buona parola. Dave Franco completa il cast principale nei panni di Seth, un membro del sindacato ufficiale che ha il compito di mantenere Bud sulla buona strada, cosa che sono sicuro sarà più facile a dirsi che a farsi.

Cast del turno diurno

Oltre a Foxx, Snoop e Franco, il film è interpretato anche da Karla Souza, Megan Good, Steve Howey, Scott Adkins e Natasha Liu Bordizzo.

Durata del turno diurno

Il film dura 1 ora e 53 minuti, quindi poco meno di due ore dovrebbe intrattenerci dall’inizio alla fine.

Avvia lo streaming Turno diurno il 12 agosto.