Di cosa parla il film horror tedesco di Netflix Old People?

Rispetta i tuoi anziani… a meno che non stiano cercando di ucciderti come nel nuovo film horror tedesco di Netflix Anziani. Sì, si intitola “Old People” e la trama è semplice come ci si potrebbe aspettare: un gruppo di anziani va su tutte le furie omicida. Il trailer suggerisce qualcosa di più, ma questo è il succo presentato dal logline di Netflix.

Questo film tedesco di Andy Fetscher dovrebbe piacere a chiunque ami i film slasher simili a Via della paura trilogia, Silenzioo Gli stranieri. Ricorda quanto era spaventoso Stephen Lang Non respirare? O i cultisti di Mezzogiorno? Bene, Anziani sembra attingere a un’atmosfera simile.

Ella torna nella sua città natale con i suoi due figli per partecipare al matrimonio di sua sorella, ma le cose vanno rapidamente in tilt quando deve proteggerli dagli anziani in una follia omicida. Se guardi il trailer, sembra esserci anche qualche reliquia antica (non c’è sempre?) al centro di tutto ciò che potrebbe essere correlato al motivo per cui gli anziani stanno cercando di uccidere tutti.

Purtroppo Netflix non ha condiviso il trailer su YouTube, ma potete guardarlo dalla pagina ufficiale Netflix del film.

Runtime di Netflix Old People

Il film ha una durata di 100 minuti, il che significa che dura 1 ora e 40 minuti.

Sinossi della trama di Netflix Old People

La sinossi ufficiale della trama di Netflix per il film è la seguente: “Ella sta tornando nella sua città natale con i suoi figli per il matrimonio di sua sorella. Il paesino remoto è cambiato molto da quando se ne è andata: i giovani si sono allontanati da tempo, lasciandosi alle spalle per lo più gli anziani, apparentemente dimenticati dal resto del mondo. Quando un forte temporale colpisce la cittadina la notte del matrimonio, i residenti di una casa di riposo iniziano a comportarsi in modo strano. Guidati da un gigantesco pensionato, un gruppo di anziani detenuti attacca i giovani guardiani con orribile brutalità. A seguito di un blackout, sfondano le porte di sicurezza e scappano sotto la pioggia fredda. La musica li attira al matrimonio dove presto Ella dovrà combattere per la sopravvivenza della sua famiglia”.

Anziani debutterà venerdì 7 ottobre. Ci guarderai?