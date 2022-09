Di cosa parla il film francese “Athena” su Netflix? Controlla sinossi, cast, data di uscita e altro

È finalmente il periodo dell’anno in cui il gigante dello streaming americano aggiungerà un sacco di nuovi film e spettacoli alla sua piattaforma. Anche se gli streamer non si sono ancora ripresi dai suoi recenti successi, Netflix è pronto per inserire una serie di nuovi. A partire dai primi 13 titoli anime fino a una nuova variante linguistica, AtenaNetflix avrà tutto a partire dal prossimo mese.

Porca puttana della tragedia greca, abbiamo buone notizie per voi! Uno di questi film francesi chiamato Atena atterrerà sulla piattaforma nel prossimo mese. Netflix ha appena rilasciato il suo trailer e sembra abbastanza promettente da tenere i fan e gli appassionati di cinema con i piedi per terra. Il film racconta una storia fin troppo attuale sulla corruzione della polizia, le proteste dei militanti e l’intersezione tra nazionalismo e dovere personale. Dal cast alla trama, ecco tutto ciò che devi sapere.

Di cosa parla Atena su Netflix?

Netflix descrive questo pezzo in uscita come “Ore dopo la tragica morte del loro fratello minore in circostanze inspiegabili, tre fratelli hanno la vita gettata nel caos.“

Un esercito francese in prima linea, Abdel, torna a casa e trova la sua famiglia nel caos più totale. Bloccato in un dilemma tra la vendetta del fratello minore ei crimini del fratello maggiore, lui e la sua famiglia sono completamente dilaniati. Si scatena l’inferno quando la loro comunità, Atena, è sotto il fuoco. Abdel fa del suo meglio per calmare le situazioni di tensione. Sfortunatamente, proprio quando pensavano che non potesse andare peggio, la famiglia perde un membro. Uno dei quattro fratelli muore in uno scoppio prebellico. La morte innesca una guerra su vasta scala nella comunità di Atena con al centro i fratelli maggiori del ragazzo.

Il film vede come protagonisti Dali Benssalah, Sami Slimane, Quassini Embarek, Anthony Bajon e Alexis Maneti. Diretto da Romain Gavras e prodotto da Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar, Jean Duhamel e Nicholas Lhermitte, questo nuovo film sarà un’aggiunta alle coinvolgenti tragedie greche che Netflix ospita. In aggiunta a ciò, il film avrà una durata di 97 minuti e dovrebbe valerne la pena. Secondo quanto riportato, il film sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022 2 settembre. In seguito, verrà rilasciato su 23 settembre.

Allora amanti greci, dove siete? Siete tutti entusiasti di questo film in uscita? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.

