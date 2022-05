Di cosa parla il film Along for the Ride su Netflix?

Un nuovo film romantico di benessere intitolato Lungo per la corsa arriverà su Netflix venerdì 6 maggio e vorrai sicuramente guardare questo film se sei un fan dei romanzi di Sarah Dessen e di film come A tutti i ragazzi che ho amato prima.

Lungo per la corsa segna il debutto alla regia di Sofia Alvarez. Ha diretto le sceneggiature per le commedie romantiche di Netflix A tutti i ragazzi che ho amato prima e A tutti i ragazzi: PS Ti amo ancora, entrambi basati sulla serie di libri più venduti di Jenny Han. Ora affronterà i libri di un altro famoso autore con quelli di Dessen Lungo per la corsa. Alvarez ha scritto la sceneggiatura e anche diretto.

Il film è interpretato da Emma Pasarow, Belmont Cameli, Dermot Mulroney, Kate Bosworth, Andie MacDowell, Laura Kariuki, Marcus Scribner, Genevieve Hannelius, Samia Finnerty, Ricardo Hurtado e Paul Karmiryan.

Di seguito, troverai la sinossi ufficiale e molto altro!

Sinossi di Together for the Ride

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Auden è l’ultima estate prima del college e la trascorrerà nella pittoresca Colby Beach. Mentre gli altri ragazzi fanno festa al sole, la solitaria Auden trascorre il suo tempo vagando per le strade dopo che tutti gli altri hanno dormito. Tutto cambia quando incontra Eli, un affascinante e misterioso compagno insonne. Nelle loro avventure notturne, Eli sfida Auden alla ricerca di tutti i suoi sogni d’infanzia. La loro connessione li spinge a confrontarsi sul motivo per cui si sono accontentati di vivere la vita nell’ombra mentre iniziano a mostrarsi l’un l’altro come vivere la vita al meglio.

Insieme alla guida per i genitori e alla classificazione in base all’età

Il film è classificato TV-MA per alcune lingue. Ciò significa che il film non è pensato per un pubblico di età inferiore ai 17 anni. Tuttavia, dopo aver visto il film, penso che la valutazione sia un po’ rigida. Ci sono alcune parolacce, incluso almeno un uso della f-word, ma oltre a questo, il film è piuttosto banale. Se fosse uscito nelle sale, ho difficoltà a credere che sarebbe stato valutato qualcosa al di sopra di PG-13.

Insieme per il runtime Ride

Il film dura 1 ora e 46 minuti.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto per essere entusiasta dell’imminente uscita del film!

Lungo per la corsa arriverà su Netflix venerdì 6 maggio alle 00:00 PT / 3:00 ET! Guarderai?