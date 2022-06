Di cosa parla il dramma turco As the Crow Flies?

Come il corvo vola è una nuova serie televisiva turca in streaming su Netflix oggi, 3 giugno. Ai fan delle serie televisive scandalose piace Anatomia di uno scandalo e il compagno di successo turco Amore 101 sarebbe intelligente aggiungere questa serie alla loro watchlist.

Netflix ha riscontrato un grande successo con le sue proprietà internazionali, in particolare progetti turchi come il suddetto Amore 101 e cose simili Mezzanotte al Pera Palace, Il regalo, In buone mani, Buona fortuna e tanti altri.

Creato da Meric Acemi, che ha anche lavorato Amore 101, Come il corvo vola è una serie drammatica matura sul conflitto intergenerazionale tra una fan della Gen Z e il suo idolo giornalista della Gen X. Quando la giovane donna si fa strada in una redazione di successo, si ritrova attratta dal lato oscuro dell’ambizione e da tutto ciò che essa comporta.

L’intera prima stagione, composta da otto episodi, è ora in streaming su Netflix.

Di cosa parla Come vola il corvo?

Come accennato, la serie è incentrata su una redazione e condivide vibrazioni simili a spettacoli come Lo spettacolo mattutino. Lale Kiran è una giornalista affermata che lotta per stare al passo con il mondo in continua evoluzione, compresi i social media e l’evoluzione del modo in cui vengono condotti gli affari.

La storia segue la stagista Asli Tuna, una Gen Zer, che si impegna a salire la scala e raggiungere la vetta del suo nuovo lavoro. Ma Asli soccomberà al lato oscuro della sua ambizione con cose come l’invidia e lo scandalo?

Guarda il trailer ufficiale qui sotto per avere un assaggio del nuovo dramma, che sembra esplosivo.

Ecco la sinossi ufficiale della serie Netflix:

Una giovane fan si fa strada nella redazione di un’esperta conduttrice, ma presto affronta il lato oscuro dell’ambizione, dell’invidia e del desiderio di essere vista.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni e aggiornamenti su Come il corvo vola.

Guadare Come il corvo vola su Netflix ora.