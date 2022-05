Di cosa parla il dramma romantico Toscana su Netflix?

Toscana è l’ennesimo film su Netflix che ti farà sicuramente venire una lacrima o due.

È una storia di dolore, dolore e fallimento, tre cose che sono essenziali per la vita degli esseri umani. Tuttavia, è anche una storia di amore, gioia e accettazione, le altre tre cose straordinarie che rendono l’essere vivi molto più speciale.

Se stavi cercando un titolo che dia un significato alle complessità della vita e della morte, non cercare più perché questo titolo ha tutte le risposte che stavi aspettando di ricevere.

Tutto da sapere Toscanaincluso il cast, il trailer e la sinossi, è proprio qui.

Sinossi Toscana

Toscana segue la vita di Theo Dahl, un famoso chef il cui padre è recentemente scomparso. Inizialmente, questo talentuoso cuoco non voleva pensare molto alla morte di suo padre, principalmente perché è troppo occupato in preda alla vita per prestare ulteriore attenzione a notizie così scioccanti. Per fortuna, dopo alcune sollecitazioni dei suoi cari, affronta la realtà e parte per l’Italia per prepararsi a chiudere questo capitolo della sua vita.

In Italia, Theo sperimenta ogni genere di cose nuove. Dal trovare qualcuno che gli fa battere il cuore un po’ più velocemente al trovarsi faccia a faccia con le emozioni di cui è stato privato in tutti gli anni, diventa inequivocabilmente chiaro che, nonostante abbia raggiunto un punto basso nella vita, ha finalmente trovato quello che stava cercando per.

Guarda il trailer ufficiale di Toscana sotto.

Al fianco di Anders Matthesen, che interpreta il ruolo di Theo Dahl, il cast di Toscana caratteristiche:

Cristiana Dell’Anna come Sophia

Lærke Winther nel ruolo di Merle

Sebastian Jessen nel ruolo di Zeuten

Andrea Bosco come Pino

Ghita Norby nel ruolo di Inge

Ari Alexander nel ruolo di Lai

Karoline Brygmann nel ruolo di Melanie

Christopher Nissen nel ruolo di Svend

È un film come nessun altro, quindi assicurati di andare su Netflix oggi per iniziare lo streaming ogni secondo Toscana.