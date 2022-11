Di cosa parla il dramma romantico Lady Chatterley’s Lover su Netflix?

Come suggerisce sicuramente il trailer, i tempi pieni di vapore sono in arrivo nella nuova produzione di Netflix L’amante di Lady Chatterley! Il film ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche selezionate il 23 novembre e uscirà sullo streamer venerdì 2 dicembre.

La coronaEmma Corrin di interpreta il ruolo del personaggio titolare, con Jack O’Connell che interpreta l’amante di Lady Constance “Connie” Chatterley, Oliver Mellors. La produzione vede anche Matthew Duckett nel ruolo del marito di Connie, Lord Clifford Chatterley. Joely Richardson interpreta la signora Bolton, Faye Marsay interpreta Hilda ed Ella Hunt interpreta il ruolo della signora Flint.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nel dramma romantico? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla L’amante di Lady Chatterley su Netflix?

L’amante di Lady Chatterley ci presenta Connie (Corrin), che si sposa con soldi tramite suo marito, Sir Clifford Chatterley (Duckett). Quando torna ferito dalla prima guerra mondiale, impossibilitato a camminare a causa di un infortunio riportato durante la guerra, la frustrazione cresce tra i coniugi.

È allora che Connie incontra e si innamora del guardacaccia nella tenuta di Chatterley, Oliver Mellors (O’Connell). I loro incontri segreti la portano a un risveglio sessuale, condivide Netflix. La coppia non è così attenta come dovrebbe essere e la voce della loro relazione si diffonde, portando a pettegolezzi locali. Quindi Connie seguirà il suo cuore o tornerà da suo marito come ci si aspetta da lei?

Il film è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore DH Lawrence. Il libro è stato pubblicato in Italia nel 1928. Dietro le quinte, la regista Laure de Clermont-Tonnerre, lo scrittore David Magee e i produttori Laurence Mark, Pete Czernin e Graham Broadbent portano la storia dal libro allo schermo.

Cosa ne pensi del film? Il dramma romantico ti sembra interessante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

L’amante di Lady Chatterley in anteprima venerdì 2 dicembre 2022 su Netflix.