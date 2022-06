Di cosa parla il dramma LGBTQ polacco Queen su Netflix?

Tempismo perfetto per Pride 2022, Regina su Netflix è una sincera serie televisiva polacca LGBTQ su un sarto parigino che fa il chiaro di luna come una drag queen.

Dopo aver lasciato la sua casa per decenni, Sylwester (Andrzej Seweryn) torna a casa per fare ammenda con sua figlia (Maria Peszek). Gli abbonati Netflix potrebbero anche riconoscere un volto familiare nella serie come Occhio strano la star Antoni Porowski fa il suo ritorno alla recitazione Regina come assistente sarto di nome Antoś. Non sorprende vederlo apparire qui dato che Antoni è stato cresciuto da genitori polacchi dopo che sono emigrati in Canada.

Con solo quattro episodi, questa serie limitata è il perfetto binge-watch per il fine settimana su quello che è un weekend relativamente lento su Netflix. Ma dato il suo argomento emotivo, immagino che vorrai afferrare i fazzoletti mentre guardi.

Potresti riconoscere Seweryn da un’altra serie Netflix, il thriller poliziesco polacco La palude. Regina nel cast anche Maria Peszek, Julia Chętnicka, Kova Rea, Paweł Koślik, Henryk Niebudek e Piotr Witkowski.

Queen su Netflix sinossi

Sylwester è un sarto in pensione che ha lasciato la Polonia più di 50 anni fa. Ma dopo aver ricevuto una lettera che gli chiedeva di donare il suo rene alla figlia malata, torna a casa sua per la prima volta dopo anni per fare ammenda con lei e confrontarsi con il suo passato.

Basato sul trailer del progetto, Regina sembra una produzione queer eccellente e toccante ed è sempre bello vedere i servizi di streaming espandersi in termini di narrazione. Netflix lo ha davvero portato con ottimi contenuti stranieri.

Leggi la sinossi completa da Netflix:

Sylwester, un sarto in pensione che ora fa la drag queen al chiaro di luna, ha lasciato la Polonia cinquant’anni fa e da allora vive a Parigi. Un giorno riceve una lettera in cui gli viene chiesto di donare un rene alla figlia malata, che ha lasciato tutti questi anni fa e non ha mai visto. Riluttante, intraprende un viaggio di ritorno nella sua madrepatria, nella città mineraria di carbone in cui ha giurato di non tornare mai più. Il viaggio prende una svolta inaspettata, costringendo Sylwester a confrontarsi con il passato e ad usare le sue capacità artistiche per allestire una scenografia per salvare questa piccola città mineraria di carbone. È una storia di redenzione, seconde possibilità e amore che supera tutte le differenze.

Hai intenzione di guardare Regina su Netflix questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Se sei interessato a saperne di più sulla serie intima, puoi guardare il trailer ufficiale di seguito. Regina ora è in streaming solo su Netflix.