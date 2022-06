Di cosa parla il dramma di sopravvivenza emotiva Trees of Peace?

Ecco tutto ciò che gli abbonati devono sapere sul film indipendente immediatamente avvincente Alberi della pace su Netflix.

La potenza dello streaming è sempre stata nota per offrire ogni tipo di contenuto straordinario ai suoi numerosi membri in tutto il mondo, e ha anche piacevolmente sorpreso tutti con alcuni titoli acclamati dalla critica e del calibro di premi lungo la strada che sono a dir poco spettacolari. Alcuni degli sforzi eccezionali pronti per lo streaming in questo momento più e più volte includono artisti del calibro di Roma, Il processo del Chicago 7 e L’irlandesesolo per citarne alcuni.

Ora sembrerebbe così Alberi della pace è uno dei principali contendenti per essere un’altra bella aggiunta alla stimata formazione dello streamer di film eccezionali che si trovano proprio sotto lo stendardo di Netflix. Il film emozionante è scritto e diretto da Alanna Brown e ha vinto 11 ambiti premi da festival prestigiosi, generando una notevole quantità di entusiasmo nel circuito del cinema indipendente nel processo.

Finora il film è stato accolto molto bene e la storia offre un’esperienza illuminante che non deluderà. Il film drammatico ben realizzato è un’impresa da non perdere e portarlo in vita davanti alla telecamera è una formazione di talento. Alberi della pace nel cast Eliane Umuhire, Ella Cannon, Charmaine Bingwa, Bola Koleosho e Tongayi Chirisa.

Sinossi Alberi della pace

La narrativa per Alberi della pace è ispirato a fatti realmente accaduti e si svolge durante il genocidio ruandese nel 1994. La storia segue quattro donne molto resilienti provenienti da background diversi mentre fanno di tutto per sopravvivere all’orribile calvario mentre sono intrappolate in clandestinità, formando un legame potente e indissolubile nel processi.

Alberi della pace ha una durata di un’ora e 37 minuti.

Ecco la sinossi ufficiale del film da non perdere Alberi della pace da IMDb:

Nell’aprile del 1994, quattro donne di origini e credenze diverse sono intrappolate e si nascondono durante il genocidio contro i tutsi in Ruanda. La loro lotta per la sopravvivenza contro ogni previsione unisce le donne in una sorellanza indissolubile.

Trailer di Alberi della pace

Ecco il trailer ufficiale dell’incredibile film in movimento Alberi della pace.