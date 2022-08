Di cosa parla I Came By con George MacKay?

Sono passato è un thriller britannico hitchcockiano in uscita su Netflix domani, 31 agosto. Con George MacKay, Kelly Macdonald e Hugh Bonneville, questo film ricco di suspense segue un artista di graffiti che si ritrova sopra la sua testa quando scopre un segreto scioccante.

Diretto dal regista iraniano Babak Anvari, Sono passato ha un messaggio tempestivo sulla disparità di ricchezza e sul classismo. In un certo senso, la premessa di questo film mi ricorda il thriller sull’invasione domestica di Fede Álvarez Non respirare. I suoi temi sono abbastanza attuali dato lo stato attuale del mondo, in particolare in luoghi come il Regno Unito.

Anvari ha recentemente chattato con Spia digitale, rivelando di aver tratto ispirazione da eventi del mondo reale. Detto ciò, Sono passato è pensato per essere un divertente viaggio da brivido, prima di tutto. Aspettati molti colpi di scena per tenerti appollaiato sul bordo del tuo posto per tutta la durata di quasi due ore del film.

Di cosa parlo?

MacKay interpreta Toby, un artista di graffiti che prende di mira le case ricche e l’élite. Ma quando scopre uno scioccante segreto nel seminterrato di un prestigioso giudice in pensione (Hugh Bonneville), le sue azioni mettono in pericolo tutti coloro che ama, inclusa sua madre (Kelly Macdonald) e la migliore amica (Percelle Ascot). Quello che inizia è un gioco mortale del gatto e del topo.

Sono venuto dal cast

Il cast principale del film è il seguente:

George MacKay nei panni dell’artista dei graffiti Toby

Kelly Macdonald nel ruolo della mamma di Toby, Lizzie

Hugh Bonneville nei panni del giudice in pensione Hector Blake

Percelle Ascott nei panni dell’amico di Toby, Jay

I Came By è basato su una storia vera?

Come accennato in precedenza, il film non è tecnicamente basato su una storia vera, ma il regista Babak Anvari è stato ispirato da eventi del mondo reale. Ha avuto l’idea per il film lui stesso, quindi non è nemmeno basato su un romanzo o altro.

Durante la chat con Digital Spy, Anvari ha detto: “Ovviamente è un’opera di finzione. Prendo ispirazione da eventi reali e lo sto romanzando pesantemente, ma mentre si stava preparando, stavo guardando gli eventi mondiali e tutto ciò che stava accadendo, ha sicuramente influenzato la storia e il tema centrale di essa”.

Allo stesso modo, MacKay ha detto all’outlet: “In questo momento, anche con il cambio di potere, sembra rimanere nelle mani dei potenti a causa di quelle connessioni reciproche. Il livello in cui operano [on] ne toglie l’equità nella società più ampia. Questo film tocca tutto quel grande momento, quindi sembra particolarmente pertinente”.

Sono passato inizia lo streaming il 30 agosto su Netflix.