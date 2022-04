Di cosa parla Hold Tight su Netflix?

Tieni duro è la serie Netflix che devi assolutamente guardare più tardi stasera.

La serie, basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben, fa un tuffo in un mistero che scuote fino in fondo tutti gli spensierati sobborghi di Varsavia. Ma c’è molto di più in questo caso di quanto chiunque (anche noi stessi) abbia mai previsto.

Che tu sia un fan dei misteri emozionanti o che tu voglia vedere una delle più grandi storie di Coben prendere vita, questo è il titolo che non vorrai perderti. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla nuovissima serie originale Netflix, Tieni duro.

Tieni stretto la sinossi

Tieni duro segue la vita di una madre di nome Anna Barczyk, che intraprende un pericoloso viaggio per ritrovare suo figlio, Adam, scomparso poco tempo dopo che il suo amico è stato trovato morto. Determinata a scoprire dove si trova suo figlio, Anna cerca risposte in territori sconosciuti, alcuni dei quali minacciano la sua stessa vita. Tuttavia, si propone di scoprire la verità e, si spera, di trovare suo figlio vivo.

Guarda tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale della nuova serie limitata Netflix di seguito.

Tieni il cast stretto

Il re di Varsavia l’attrice Magdalena Boczarska interpreta Anna Barczyk, la tragica guardiana di Adam. Accanto a Boczarska ci sono attori ancora più talentuosi.

Il cast di Tieni duro caratteristiche:

Grzegorz Damiecki nel ruolo di Pawel Kopinski

Agata Labno nel ruolo di Kaja Kopinska

Miroslaw Zbrojewicz nel ruolo di Borys Gajewicz

Jakub Pruski nel ruolo di Blazej Myszkowski

Krzysztof Oleksyn nel ruolo di Adam Barczyk

Agnieszka Grochowska nel ruolo di Laura Goldsztajn

Oltre a Grochowska, Ragazza d’autunno l’attore Leszek Lichota interpreta il ruolo di Michal Barczyk nella serie drammatica.

Oggi, ci sono sei episodi del titolo da vedere su Netflix, che durano meno di un’ora. Se questo ti sembra un’abbuffata facile per te, vai sulla piattaforma di streaming per guardarla ogni secondo Tieni duro.