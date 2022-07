Di cosa parla Hello, Goodbye e Everything In Between su Netflix?

Preparati perché Ciao, arrivederci e tutto il resto arriverà su Netflix il 6 luglio, che mancano solo due giorni! Per prepararti all’uscita del film, abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e altro proprio di seguito.

Ciao, arrivederci e tutto il resto è un adattamento cinematografico del popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith. È stato diretto da Michael Lewen da una sceneggiatura scritta da Ben York Jones e Amy Reed. ACE Entertainment ha prodotto il film drammatico con la produzione esecutiva di Jordan Fisher insieme a Smith, Jones, Max Siemers, Matthew Janzen, Aubrey Bendix e Christopher Foss. Potresti riconoscere ACE Entertainment come società di produzione per la produzione di tutti e tre i film del successo A tutti i ragazzi che ho amato prima franchising.

Talia Ryder e Jordan Fisher recitano rispettivamente nei ruoli principali di Clare e Aidan. Il resto del cast comprende Ayo Edebiri, Nico Hiraga, Jennifer Robertson, Patrick Sabongui, Eva Day, Julia Benson, Dalias Blake, Sarah Grey e Djouliet Amara.

Senza ulteriori indugi, ecco cosa Ciao, arrivederci e tutto il resto è tutto qui sotto!

Hello, Goodbye, e la sinossi di Everything In Between

Il film drammatico segue Clare e Aidan (Talia Ryder e Jordan Fisher), una giovane coppia che fa un patto per rompere prima del college. Ma le cose si complicano quando finalmente arriva la loro ultima serata insieme come coppia. Quindi Clare e Aidan decidono di andare ad un epico appuntamento di addio per capire se dovrebbero dimenticare il patto e rimanere insieme o mantenere la loro promessa e rompere per sempre.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Dopo aver stretto un patto per rompere prima del college, Clare (Talia Ryder) e Aidan (Jordan Fisher) trascorrono la loro ultima serata in coppia in un ultimo epico appuntamento. Mentre ripercorrono i passi della loro relazione, dal loro primo saluto e bacio alla loro prima discussione, si avviano verso un punto di svolta in cerca di risposte: dovrebbero stare insieme o salutarsi per sempre?

Trailer di Hello, Goodbye e Everything In Between

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per prepararti all’uscita del film!

Dopo aver visto il trailer e aver saputo che il film è incentrato su una rottura, possiamo probabilmente aspettarci molte scene emotive. Quindi suggeriamo di avere una scatola di fazzoletti vicino e un amico o un altro significativo a cui appoggiarsi mentre lo guardi.

Non vediamo l’ora di vedere come andranno le cose per Clare e Aidan. Assicurati di eseguire lo streaming Ciao, arrivederci e tutto il resto quando arriverà su Netflix il 6 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET!