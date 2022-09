Di cosa parla Heartbreak High di Netflix? (Sinossi del programma Netflix)

La serie originale Netflix Crepacuore alto ci riporta indietro nel tempo in cui eravamo adolescenti e sembrava che ogni errore che facevamo fosse la fine del mondo. Non importa quanto abbiamo fatto per correggere le nostre decisioni affrettate, sembrava che avessimo solo peggiorato le cose o spezzato il cuore di ancora più persone. Ma non importa quanto sia andata male, finché abbiamo avuto i nostri cari nei nostri angoli, siamo stati inarrestabili.

I personaggi in questa versione del 2022 sono molto simili alle versioni più giovani di noi stessi, ma siamo sicuri che imparerai molto sul tuo io più giovane e sulla versione attuale di te stesso attraverso Crepacuore altoè una storia incredibile.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie prima di sintonizzarti.

Heartbreak High sinossi

In un momento in cui gli ormoni imperversano e le identità sessuali stanno cambiando, Amerie (Ayesha Madon) ha ritenuto opportuno creare “The Incest Map”, un grafico dettagliato che racconta a ogni studente che si è collegato con chi e quali azioni sono avvenute durante tale collegamento. Inutile dire che i suoi coetanei non erano molto contenti di vedere la loro vita privata esposta, quindi tutti, incluso l’amore della sua vita al liceo, l’hanno evitata. Ora, Amerie deve fare tutto il necessario per correggere i suoi torti.

Riuscirà Amerie a ripristinare la sua reputazione? O è andata troppo oltre? Lo scopriremo abbastanza presto. Fino ad allora, dai un’occhiata al trailer ufficiale di Crepacuore alto sotto.

Questa versione di Netflix è perfetta per te se ami gli spettacoli come Educazione sessuale e Elite. Tuttavia, anche se non sei un fan di questi particolari spettacoli positivi al sesso, siamo sicuri che questo titolo del 2022 farà al caso tuo.

Non dimenticare di trasmettere in streaming Crepacuore alto domani, 14 settembre, solo su Netflix, e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul futuro di questa nuova serie originale.