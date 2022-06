Di cosa parla God’s Favorite Idiot con Melissa McCarthy?

La serie originale Netflix L’idiota preferito di Dio offrirà agli abbonati un’esperienza esilarante dall’inizio alla fine, ed ecco tutto ciò che i fan devono sapere sul titolo della commedia-fantasy.

Il gigante dello streaming non ha mai deluso gli spettatori quando si tratta di pubblicare costantemente commedie che fanno spaccare i lati che faranno rotolare gli abbonati sul pavimento ridendo ad ogni voce. Alcuni di questi titoli degni di nota includono Lavoro interno, Forza spaziale e Disincanto.

Ci sono molte ragioni per cui i fan dovrebbero dare un’occhiata L’idiota preferito di Dio su Netflix, ma ciò che fa davvero risaltare questa storia isterica rispetto alla concorrenza è il suo cast stellato. La formazione di talenti per la commedia comprende Melissa McCarthy, Ben Falcone, Leslie Bibb, Kevin Dunn, Yanic Truesdale, Usman Ally, Ana Scotney, Chris Sandiford e Steve Mallory. Inoltre, la serie è stata creata da Falcone, che è anche produttore esecutivo insieme a sua moglie e co-protagonista, McCarthy.

La sitcom fantasy TV è stata descritta come assurda, spiritosa e irriverente, oltre ad essere stata salutata come una commedia di proporzioni bibliche dallo stesso streamer. La prima stagione dell’impresa comica sarà composta da otto voci emozionanti, con altri otto episodi ancora in arrivo poiché la centrale elettrica dello streaming ne ha ordinato un totale di 16 quando L’idiota preferito di Dio è stato approvato per la prima volta a dicembre 2020.

Sinossi L’idiota preferito di Dio

L’idiota preferito di Dio segue un uomo di nome Clark, interpretato da Falcone, che viene colpito da un fulmine da una nuvola insolitamente angelica e acquisisce la capacità di brillare. Ciò fa sì che i suoi colleghi, tra cui la sua ragazza Amily, interpretata da McCarthy, presuppongano che la situazione che sta vivendo sia divina, il che significa che potrebbe essere in qualche modo correlata a Dio.

Viene quindi rivelato da un angelo che Clark è il messaggero di Dio e ha un compito molto importante da assumere per andare avanti. Quest’uomo comune deve ascoltare le parole del signore e assicurarsi di portarle alla gente per impedire che l’Apocalisse si abbandoni.

Ecco la sinossi ufficiale:

In God’s Favorite Idiot, Clark Thompson, impiegato del supporto tecnico di livello medio, trova l’amore con la collega Amily Luck esattamente nello stesso momento in cui diventa l’inconsapevole messaggero di Dio. Inoltre, c’è il pattinaggio a rotelle, un lago di fuoco e un’apocalisse imminente.

Trailer dell’idiota preferito di Dio

Ecco il trailer ufficiale di L’idiota preferito di Dio con Melissa McCarthy.