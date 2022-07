Di cosa parla For Jojo su Netflix?

L’11 luglio, un nuovo film commedia intitolato Per Jojo arriva su Netflix e ci siamo assicurati di condividere la sinossi ufficiale in modo che tu sappia di cosa tratta il film. E, naturalmente, abbiamo dovuto fare un ulteriore passo avanti e fornire tutti gli altri dettagli importanti sul film.

Per Jojoaltrimenti noto come Per Jojo, è un film originale tedesco in uscita diretto da Barbara Ott da una sceneggiatura scritta da Stefanie Ren. È stato prodotto dalla società cinematografica tedesca Oberon Film GmbH e Netflix, con Alexander Funk che ha firmato come produttore.

Il cast è composto da un gruppo di attori di talento, come Caro Cult, Nina Gummich, Steven Sowah, Louis Nitsche, Susanne Bredehöft, Mohamed Elgendy, Sidsel Hindhede, Tom Lass, Kalle Perlmutter, Ahmed Shawky Shaheen e Anne Zander.

La commedia è stata presentata in anteprima mondiale al 39° Festival Internazionale del Cinema di Monaco il 24 giugno. E tra un paio di giorni, gli abbonati Netflix potranno finalmente mettere gli occhi su un film su due inseparabili amici di lunga data che iniziano ad allontanarsi a causa di uno dei loro si è innamorato e sta per sposarsi. Di seguito, troverai tutto ciò che devi sapere Per Jojo!

Per la sinossi di Jojo

La storia segue due migliori amici di nome Jojo e Paula, che hanno sempre fatto tutto insieme e siamo praticamente inseparabili. Sarebbero scesi per le strade di Berlino vivendo una vita da single, finché un giorno Jojo si innamora di un ragazzo della sua città natale e decide di costruirsi un futuro lontano dalla città. Paula non potrebbe immaginare la vita senza la sua migliore amica, quindi fa tutto ciò che è in suo potere per sabotare la relazione di Jojo.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Le amiche inseparabili Jojo (Nina Gummich) e Paula (Caro Cult) si godono appieno la vita come giovani donne single a Berlino. Cioè, fino a quando Jojo non si innamora perdutamente di un giovane della sua ex città natale e vuole costruirsi una vita lontano da Berlino e da Paula, il cui mondo va in pezzi senza Jojo. Spinta dal dolore della separazione e dalla paura della solitudine, Paula fa di tutto per tenere Jojo, la sua dolce metà e anima gemella, da quello che crede sia il più grande errore della sua vita: il matrimonio.

Per la classificazione in base all’età di Jojo

Per Jojo è classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Gli è stata assegnata questa valutazione a causa del linguaggio forte usato dai personaggi, del contenuto sessuale, della nudità e del fumo. Nel complesso, è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo.

È un film abbastanza breve con una durata di solo 1 ora e 30 minuti, quindi non dovresti avere problemi a guardarlo in una sola volta.

Purtroppo, Netflix non ha rilasciato un trailer ufficiale con sottotitoli in inglese. Tuttavia, lo abbiamo ancora condiviso di seguito.

Per Jojo arriva su Netflix l’11 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film commedia?