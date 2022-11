Di cosa parla Falling for Christmas con Lindsay Lohan?

Le festività natalizie iniziano ovviamente a novembre, ed è il periodo migliore dell’anno! Questo perché ci sono così tanti film festivi che ci aiutano a entrare nello spirito. Un film in uscita di cui siamo così entusiasti è Cadendo per Natale.

La produzione guidata da Lindsay Lohan è diretta dalla produttrice esecutiva Janeen Damian, con la sceneggiatura scritta da Jeff Bonnett e Ron Oliver. Michael Damian e Brad Krevoy sono i produttori. Al progetto partecipano anche i produttori esecutivi Steve Berman, Bryan Bordon, Jimmy Townsend, David Wulf e Amanda Phillips.

Il film in uscita uscirà giovedì 10 novembre su Netflix. Quelli sulla costa occidentale, vorrete rimanere svegli poiché il film uscirà alle 12:00 PT! East Coasters potrebbe voler aspettare fino al giorno successivo, poiché la produzione fa il suo debutto alle 3:00 ET.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nel nuovo film? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Sinossi del film Falling for Christmas

Cadendo per Natale è incentrato su un’ereditiera viziata dell’hotel, Sierra Belmont (Lohan). La ragazza appena fidanzata ha un incidente sugli sci, che provoca l’amnesia. Non ricorda nulla di se stessa o della sua vita. Sierra si ritrova affidata alle cure di un proprietario di un lodge “bello e operaio”, Jake, e della sua “precoce” figlia, condivide Netflix. E ovviamente tutto questo accade nei giorni che precedono il Natale. Potrebbe entrare in gioco la magia delle feste?

Il trailer rivela la vita della donna viziata, Jake che trova Sierra e come i due iniziano ad avvicinarsi. Potresti anche sentire una voce familiare che canta nel video! Dai un’occhiata qui sotto:

Unendo il Cattive ragazze sullo schermo ci sono gli attori Chord Overstreet nei panni di Jake, George Young nei panni di Tad, Jack Wagner nei panni di Beauregard Belmont, Olivia Perez nei panni di Avy, Chase Ramsey nei panni di Terry Carver, Sean J. Dillingham nei panni di Ralph e Antonio D. Charity nei panni dello sceriffo Borden.

Cadendo per Natale uscirà giovedì 10 novembre su Netflix.