Di cosa parla Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown?

Quando il primo Enola Holmes ha colpito Netflix, è stato un grande successo, e questo è il motivo principale per cui stiamo ottenendo un sequel. Come il primo film, Enola Holmes 2 è tratto dall’omonima serie di Nancy Springer.

Il primo film era basato su Il caso del marchese scomparso, e questo sequel è vagamente basato sul secondo libro della serie, Il caso della signora mancina. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2021 e si sono concluse ufficialmente nel gennaio 2022.

Anche se la storia sarà diversa, gran parte del cast rimane lo stesso. Millie Bobby Brown è tornata nei panni di Enola Holmes, Henry Cavill torna nei panni di Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter è di nuovo Eudoria Holmes e Louis Patridge torna nei panni dell’amico e interesse amoroso di Enola, Tewkesbury.

Tornerà anche l’amica di Enola, Edith, interpretata da Susan Wokoma, così come Adeel Akhtar nel ruolo del detective Lestrade.

David Thewlis, Hannah Dodd e Sharon Duncan-Brewster sono le nuove aggiunte al cast.

Di cosa parla Enola Holmes 2?

Enola Holmes 2 ha la nostra astuta Enola che inizia la sua carriera come detective a noleggio. Sfortunatamente, gli affari da detective quando sei una ragazza nell’Inghilterra del 19° secolo non sono il massimo. La maggior parte delle persone preferisce parlare con suo fratello, Sherlock.

Ma proprio quando sta per arrendersi, compare il suo primo caso e la vede cercare una ragazza scomparsa. Una ragazza arriva in cerca della sorella maggiore. Entrambi lavoravano in una fabbrica di fiammiferi e lei non è riuscita a trovare sua sorella da nessuna parte.

Mentre Enola cerca la ragazza, scopre presto che sta succedendo molto di più di quanto avrebbe potuto immaginare. E il suo caso potrebbe essere collegato a quello di suo fratello. E sai cosa significa. Dovrà lavorare con lui, il che è fantastico per noi, ma terribile per lei (secondo lei).

Date un’occhiata al trailer del nuovo film qui:

La sinossi ufficiale del film dà un’altra occhiata a cosa c’è in serbo:

Ora un detective su commissione come il suo famigerato fratello, Enola Holmes affronta il suo primo caso ufficiale per trovare una ragazza scomparsa, mentre le scintille di una pericolosa cospirazione accendono un mistero che richiede l’aiuto degli amici – e dello stesso Sherlock – per svelare.

starai a guardare? Enola Holmes 2 quando inizia lo streaming su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!