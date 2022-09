Di cosa parla End of the Road con Queen Latifah?

L’ultimo film di Netflix, Fine della stradaè interpretato da due leggende di Hollywood che rubano i riflettori: Queen Latifah e Ludacris.

Anche se Latifah e Ludacris non interpreteranno ruoli simili ai rispettivi personaggi iconici in Lacca per capelli e trambusto e flussosiamo sicuri che queste celebrità riusciranno comunque a mantenere la tua attenzione, dato che i loro personaggi in questo film non sono solo super tosti ma anche piuttosto stimolanti, soprattutto quando si tratta di come ognuno di loro fa di tutto per proteggere i propri cari .

Sia che tu voglia vedere di più su Queen Latifah e Ludacris o che tu stia semplicemente cercando un nuovo film da guardare questo fine settimana, sei nel posto giusto perché siamo qui per raccontarti tutto Fine della strada.

Sinossi di End of the Road

Fine della strada segue la recente vedova Brenda (Queen Latifah), una madre/sorella maggiore protettiva che fa del suo meglio per mantenere un tetto sopra la testa della sua famiglia dopo l’improvvisa scomparsa del marito. Brenda decide che è meglio portare suo fratello Reggie (Ludacris), suo figlio Cam (Shaun Dixon) e sua figlia Kelly (Mychala Faith Lee) a Houston, in Texas, per ricominciare da capo.

Mentre trascorrono una notte in un motel durante il loro viaggio, Brenda e Reggie sentono per caso il loro vicino che viene picchiato da un aggressore sconosciuto. Lo controllano e, mentre sono lì, Reggie trova un grosso sacco di soldi nella stanza del motel del loro vicino morente. Comprendendo che la sua famiglia è con le spalle al muro finanziariamente, Reggie prende i soldi.

Se solo avesse saputo le terribili conseguenze che questa azione avrebbe portato.

Ora in fuga dalle autorità e dai fuorilegge determinati a trovare i soldi, Brenda deve fare tutto il possibile per sfuggire alla furia di tutti dopo lei e la sua famiglia. Ma quando un fuorilegge rapisce suo figlio, decide che è finalmente giunto il momento di smettere di correre e combattere per la vita di lei e della sua famiglia.

Fino a che punto è disposta a spingersi Brenda per proteggere la sua famiglia? C’è solo un modo per scoprirlo.

Guarda il trailer ufficiale del film qui sotto:

Come abbiamo detto prima, questo film potrebbe essere il miglior titolo Netflix che guardi tutto il fine settimana, quindi non dimenticare di riprodurre in streaming ogni secondo di Fine della strada oggi.